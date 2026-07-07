677 طالباً وطالبة ينضمون إلى الدورة الصيفية "أجيال الشرطة" في الفجيرة

الفجيرة في 7 يوليو /وام/ برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، انطلقت فعاليات الدورة الصيفية "أجيال الشرطة" في نسختها الحادية والعشرين للطلبة والسابعة للطالبات، ضمن مبادرة "صيف الفجيرة 2026"، بمشاركة 677 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الإمارة.

وأكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن الدورة تمثل إحدى المبادرات الرائدة في استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تسهم في بناء الشخصية وتعزيز الوعي الأمني وترسيخ قيم الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على الدورة يعكس نجاح أهدافها ودورها في إعداد جيل واعٍ ومؤهل، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين الشباب وتنمية قدراتهم بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية.

وشهد حفل الافتتاح سعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد من الضباط.

وأوضح العميد الدكتور سليمان المرشدي، رئيس فريق عمل "أجيال الشرطة"، أن الدورة تقدم برنامجاً متكاملاً يشمل محاضرات وورش عمل في مجالات السلامة المرورية، والتعامل مع الحالات الطارئة، ومكافحة المخدرات، والوقاية من الاحتيال الإلكتروني، والاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، إلى جانب التوعية الصحية وبناء الشخصية وإدارة الأزمات وحقوق الإنسان.