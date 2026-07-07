انطلاق برنامج "النواخذة" لإعداد الصيادين في الحمرية

الشارقة في 7 يوليو/وام/ أطلقت جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك اليوم برنامج " النواخذة " لإعداد الصيادين ويستهدف تمكين الأطفال والشباب وتوعيتهم بتاريخ صيد الأسماك في دولة الإمارات وتخريج جيل متميز من الصيادين الشباب فضلا عن تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع والحفاظ على الثروة السمكية.

وقال جمال ماجد الشامسي رئيس الجمعية إن هذه المبادرة تأتي إنسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة ومساعيها الرامية إلى تمكين الشباب والحفاظ على الموروث البحري مؤكداً أن الجمعية تواصل العمل وتكثف الجهود في سبيل دمج شباب الحمرية في مجال الصياد البحري والحفاظ على هذه المهنة التراثية، من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.

من جانبه قال حارب سلطان بن حارب المهيري نائب رئيس الجمعية :" نتطلع إلى تمكين شباب الحمرية وتأهيلهم لممارسة مهنة الصيد من خلال توفير برامج تدريبية متكاملة تشمل الجانبين العملي والنظري وذلك على يد نخبة من خبراء الصيد".

وأضاف :" لمسنا لدى شباب الحمرية الحرص على ممارسة مهنة الصيد وتعلم المهارات اللازمة للنجاح في هذا المجال ونحن بدورنا نحرص على ترسيخ هذه الحرفة في نفوس شبابنا لأنها جزء مهم من تراثنا وتاريخنا موضحا أن مبادرة النواخذة لإعداد الصيادين سوف تقام على مدار أربعة أيام حيث يخضع المنتسبون إلى برنامج تأهيلي متكامل تحت إشراف كفاءات محلية سخرت خبراتها وتجاربها لتدريب الشباب وتزويدهم بالعديد من النصائح والمهارات المهمة في مجال الصيد البحري.