نادي الشارقة للسيارات القديمة يطلق برنامج «عطلتنا غير 2026»

الشارقة في 7 يوليو / وام / انطلقت اليوم فعاليات الأسبوع الأول من برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير2026» في نادي الشارقة للسيارات القديمة الذي يُنظم بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

يجسد البرنامج توجه النادي نحو الاستثمار في بناء جيل واعٍ ومبدع من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة والورش التعليمية والتطبيقية التي تجمع بين المعرفة والترفيه وتُعرّف المنتسبين بتاريخ السيارات القديمة وقيمتها الثقافية والتراثية إلى جانب تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية وتعزيز قيم التعاون والابتكار والعمل بروح الفريق في بيئة آمنة ومحفزة تراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية المشاركة.

اعتمد النادي في إعداد البرنامج لهذا العام على منهجية تطوير مستمرة استندت إلى دراسة نتائج الدورات السابقة وتحليل مؤشرات الأداء والاستفادة من آراء أولياء الأمور والمنتسبين إلى جانب إجراء مقارنات معيارية مع عدد من البرامج الصيفية الرائدة بهدف تطوير المحتوى والأنشطة ورفع جودة الخدمات المقدمة بما يواكب تطلعات المجتمع ويحقق مستهدفات النادي في تقديم تجربة صيفية أكثر تميزاً وتأثيراً.

وقال أحمد سيف بن حنظل مدير متحف الشارقة للسيارات القديمة إن الإقبال الذي شهدناه هذا العام تجاوز عدد المسجلين للطاقة الاستيعابية المستهدفة وهذا يمثل مؤشراً واضحاً على نجاح البرنامج في ترسيخ حضوره عاماً بعد آخر ويعكس ثقة أولياء الأمور بما يقدمه نادي الشارقة للسيارات القديمة من برامج وفعاليات نوعية تجمع بين التعليم والترفيه وتوفر بيئة آمنة ومحفزة لأبنائهم هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تدفعنا إلى مواصلة التطوير والابتكار والارتقاء بمحتوى البرنامج وأنشطته بما يواكب تطلعات المجتمع ويلبي احتياجات المنتسبين.

وأشار إلى أن النادي يحرص في كل دورة على البناء على النجاحات السابقة والاستفادة من التجارب المتراكمة والملاحظات التطويرية بما يضمن تقديم تجربة متجددة في كل عام لافتاً إلى أن البرنامج يركز على تنمية المهارات وتعزيز روح المبادرة وترسيخ قيم التعاون والانتماء إلى جانب تعريف المشاركين بالتراث الثقافي المرتبط بالسيارات القديمة بأساليب حديثة وتفاعلية.

يضم البرنامج باقة متنوعة من الورش التفاعلية والأنشطة التعليمية والترفيهية التي صُممت بما يتناسب مع اهتمامات الأطفال والناشئة وتسهم في تطوير مهاراتهم الفكرية والإبداعية والحركية إلى جانب تعريفهم بعالم السيارات القديمة وما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية من خلال تجارب عملية وأنشطة تطبيقية ومسابقات وفعاليات تفاعلية تعزز التعلم بالممارسة وتحقق التوازن بين الفائدة والمتعة.