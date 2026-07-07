رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في دمشق

القاهرة في 7 يوليو/وام/أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق وأسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص.

‏وأكد "اليماحي" في بيان أصدره اليوم تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الدقيق، معربًا عن رفضه لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة.

‏وجدد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحفظ أمن واستقرار الدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أن استقرار سوريا وأمنها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.