رئيس البرلمان العربي يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في دمشق

القاهرة في 7 يوليو/وام/أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق وأسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص.
وأكد "اليماحي" في بيان أصدره اليوم تضامن البرلمان العربي الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الدقيق، معربًا عن رفضه لكافة أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة.
وجدد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم لحفظ أمن واستقرار الدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أن استقرار سوريا وأمنها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.