"خيرية الشارقة" تدشن عددا من المشاريع الإنسانية في طاجيكستان

دوشانبيه في 7 يوليو / وام / دشن وفد جمعية الشارقة الخيرية عددا من المشاريع الإنسانية والتنموية بجمهورية طاجيكستان ووقف على سير العمل في عدد من المشاريع المنفذة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية إلى جمهورية طاجيكستان قام بها الوفد برئاسة عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية الذي أكد أن الزيارات الميدانية تمثل نهجا ثابتا تتبعه الجمعية لمتابعة مشاريعها الإنسانية والاطلاع على نتائجها على أرض الواقع بما يضمن استدامتها وتحقيقها للأثر المستهدف.

وأشار إلى أن الوفد وضع حجر الأساس لتوسعة "مدرسة المحسنون " استجابة لتزايد أعداد الطلبة من خلال إنشاء 10 فصول دراسية إضافية تستقبل نحو 800 طالب بما يعزز فرص التعليم لأبناء المنطقة إلى جانب وضع حجر الأساس لمدرسة الجود المزمع بناؤها على مساحة 525 مترا مربعا وتتضمن 8 فصول دراسية ومن المقرر أن يستفيد منها 400 طالب.

ونوه إلى وضع حجر الأساس كذلك لمستوصف الريح المرسلة الذي يأتي إنشاؤه بدعم من متبرعي برنامج "الريح المرسلة" ومن المتوقع أن يستقبل سنويا نحو 9 آلاف مستفيد .

وتابع الوفد سير العمل في دار الأيتام قيد الإنشاء واطلع على نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة لرعاية الأيتام إلى جانب تفقد دارأخرى تضم عددا من الأيتام المكفولين.

وزار الوفد "مدرسة قوافل الخير" التي أقيمت على مساحة 185 مترا مربعا وتضم 3 فصول دراسية وتستقبل 144 طالبا سنويا وتفقد عددا من مشاريع حفر الآبار التي نفذتها الجمعية.