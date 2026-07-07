"رافد لحلول المركبات" تسجل 330 ألف نشاط وخدمة خلال النصف الأول

الشارقة في 7 يوليو/وام/ أعلنت شركة رافد لحلول المركبات عن تسجيل أكثر من 330 ألف نشاط وخدمة خلال النصف الأول من عام 2026 في مؤشر يعكس كفاءة منظومة خدماتها المتكاملة في قطاع حلول المركبات نتيجة التكامل بين وحدات العمل المختلفة وضمن منظومة تشغيلية ترتكز على الكفاءة والتحول الرقمي بما عزز جودة الخدمة ورفع جاهزية الاستجابة للمتعاملين.

وقال أحمد جمعة المشرخ المدير العام لرافد لحلول المركبات :" تعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية رافد في بناء منظومة متكاملة لحلول المركبات ترتكز على الكفاءة التشغيلية والابتكار الرقمي بما يواكب تطلعات إمارة الشارقة في تطوير خدمات رقمية ومستدامة ونعمل في رافد على الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز قدراتنا التشغيلية لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وترسيخ مكانة رافد شريكا موثوقا في دعم منظومة النقل والسلامة وجودة الحياة".

وأضاف : " تركز المرحلة المقبلة على توسيع نطاق الخدمات الرقمية والاستفادة من التقنيات الرقمية وتحليل البيانات لرفع كفاءة العمليات وتعزيز تجربة المتعاملين بما يدعم استدامة الأداء ويواكب المتطلبات المستقبلية".

وتقدم رافد منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الحلول المرورية والمساعدة على الطريق وفحص المركبات ووحدة صيانة المركبات وسجلت وحدة الحلول المرورية ما يزيد عن 79 ألف خدمة ونشاط فيما بلغت نسبة استخدام القنوات الرقمية 28% من إجمالي العمليات بما يعكس تنامي الإقبال على الخدمات الرقمية.

وعلى صعيد الاستجابة الميدانية نفذت وحدة المساعدة على الطريق ما لا يقل عن 14 ألف طلب خدمة في إطار جاهزية تشغيلية متواصلة للتعامل مع الحالات الطارئة على مدار الساعة.

و سجلت وحدة فحص المركبات نحو 85 ألف فحص وخدمة بما يسهم في تعزيز معايير السلامة والجودة الفنية للمركبات فيما أنجزت وحدة صيانة المركبات ما يقارب 17 ألف عملية صيانة وخدمة دعماً لاستدامة كفاءة المركبات وموثوقية أدائها.

تُعد "رافد لحلول المركبات" إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.