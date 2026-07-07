غرفة الشارقة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

الشارقة في 7 يوليو/وام/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة موقعها الإلكتروني الجديد الذي يوفر منصة رقمية متكاملة تتيح للأعضاء ومجتمع الأعمال والمتعاملين الوصول بسهولة إلى الخدمات الإلكترونية والمبادرات والبيانات الاقتصادية من خلال تجربة رقمية متطورة بما يعزز الحضور الرقمي للغرفة ويرتقي بجودة خدماتها.

يقدم الموقع تجربة رقمية شاملة تجمع الخدمات الأساسية للغرفة ومبادراتها ومؤسساتها التابعة ومحتواها المعرفي والإعلامي ضمن منصة موحدة مع تنظيم المعلومات وفق مسارات واضحة تساعد المستخدمين على الوصول إلى الخدمات والبيانات والفرص المتاحة بما يلبي احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت الاقتصادية وأعضاء الغرفة.

ويتضمن الموقع الإلكتروني للغرفة بتصميمه الجديد منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية الموجهة إلى الأعضاء والمنشآت الاقتصادية والمستثمرين تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات والتحقق من الوثائق وحاسبة الرسوم والخدمات القانونية وحجز القاعات بما يسهّل إنجاز المعاملات والوصول إلى المعلومات والمتطلبات المرتبطة بكل خدمة بكفاءة ووضوح.

وأوضحت الغرفة أن موقعها الإلكتروني بتصميمه الجديد يكفل سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات والمبادرات ضمن منصة موحدة تخدم الأعضاء ورواد الأعمال والمنشآت والمصدرين والباحثين والشركاء بما يرسخ دور الغرفة بوصفها منصة لتمكين مجتمع الأعمال ويعزز مكانة الشارقة مركزاً رائداً للاستثمار والأعمال.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة أن تطوير الموقع الإلكتروني يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحسين تجربة المتعاملين والقطاع الخاص وأعضاء الغرفة وتعزيز كفاءة قنوات التواصل والخدمات وتوظيف البيانات والمعلومات الاقتصادية في دعم اتخاذ القرار ورفع تنافسية منشآت القطاع الخاص وقدرتها على النمو والوصول إلى الفرص والأسواق الجديدة.

وأوضح أن تطوير الحضور الرقمي للغرفة يأتي انسجاماً مع رؤيتها في بناء بيئة أعمال مرنة ومتصلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة إذ تتيح المنصة توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الغرفة وضمان التفاعل مع القطاع الخاص والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المنشآت بمختلف أحجامها وقطاعاتها بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويرسخ مكانة الشارقة مركزاً تنافسياً للأعمال والاستثمار.

من جانبه أكد عبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة أن تطوير الموقع ركز على تبسيط رحلة المستخدم الرقمية وتسريع الوصول إلى الخدمات والمعلومات وتحسين تنظيم المحتوى عبر مختلف التبويبات بما يتيح تجربة رقمية أكثر سهولة ووضوحاً.

وأشار إلى أن الموقع يوفر قنوات إلكترونية وأدوات تفاعلية تساعد الأعضاء والمتعاملين على إنجاز معاملاتهم والتحقق من الوثائق والتعرف إلى متطلبات الخدمات ورسومها وإبداء ملاحظاتهم وقياس مستوى رضاهم بما يدعم النمو المستمر للقنوات الرقمية ورفع كفاءة استخدامها.