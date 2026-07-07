"الاتحاد للطيران" توسّع شبكتها في أفريقيا عبر شراكة جديدة مع فاست جيت زيمبابوي

هراري في 7 يوليو/وام/ وقّعت الاتحاد للطيران وشركة فاست جيت زيمبابوي اليوم في هراري مذكرة تفاهم لإبرام شراكة إنترلاين جديدة بينهما، إلى جانب اتفاقية مشاركة بالرمز، واتفاقية برنامج ولاء المسافرين الدائمين على أن يبدأ بيع التذاكر اعتباراً 24 أغسطس المقبل.

ويعزز هذا التعاون الربط الجوي، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى الوجهات التي تُسيّر إليها الشركتان رحلاتهما حاليًا، ضمن تذكرة واحدة.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن ضيوف الاتحاد للطيران المسافرون إلى هراري من مواصلة رحلاتهم على متن رحلات فاست جيت زيمبابوي إلى بولاوايو وشلالات فيكتوريا وجوهانسبرغ، ضمن حجز واحد وتذكرة واحدة تجمع بين الناقلتين.

تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لإطلاق الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وهراري، اعتباراً من 24 مارس 2027، حيث توسّع الناقلة نطاق خدماتها إلى ما بعد العاصمة الزيمبابوية لتشمل بولاوايو وشلالات فيكتوريا، بما يوفر لضيوفها عبر شبكتها العالمية وسيلة سلسة للوصول إلى هذه الوجهات.

كما تتيح الاتفاقية للمسافرين على متن رحلات فاست جيت زيمبابوي فرصة الوصول إلى أبوظبي والاستفادة من شبكة الاتحاد للطيران الواسعة التي تغطي وجهات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.. وستصبح شركة فاست جيت زيمبابوي الشريك الثاني والثلاثين لبرنامج ضيف الاتحاد.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، إن أفريقيا تمثل جزءاً مهماً من استراتيجية نمو الاتحاد للطيران، وتعد مثل هذه الاتفاقية مع فاست جيت زيمبابوي إحدى الوسائل التي نوسّع من خلالها نطاق شبكتنا ونوفر لضيوفنا فرصاً أكبر لاستكشاف المزيد من الوجهات في القارة السمراء".

من جهته، قال دوناهيو كورتيس، الرئيس التنفيذي للأعمال والمدير الإقليمي لفاست جيت زيمبابوي، إن هذا الاتفاق يمثل بداية لشراكة نعتقد أنها ستكون ذات أهمية كبيرة، ويسعدنا التعاون مع الاتحاد للطيران، إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً، لاستكشاف فرص تعزيز الربط الجوي، وتوسيع خيارات السفر أمام عملائنا، والمساهمة في تعزيز ربط زيمبابوي بالأسواق الدولية الرئيسية.

من جانبها قالت فيفيان روايا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فاست جيت إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام عملائنا في زيمبابوي، فمن هراري، أصبح بإمكان المسافرين مواصلة رحلاتهم عبر شبكة الاتحاد للطيران العالمية إلى أبوظبي ووجهات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وغيرها، ضمن تذكرة واحدة.