احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تنخفض بنسبة 0.75% خلال يونيو

بكين في 8 يوليو/ وام/ سجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين انخفاضا قيمته 26 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يونيو الماضي، لتتراجع بنسبة 0.75% عن مستواها المسجل في نهاية شهر مايو الماضي.

وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي بالصين، في بيان لها، إن الاحتياطيات بلغت 3.4163 تريليون دولار أمريكي بنهاية الشهر الماضي، مشيرة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع خلال الشهر نفسه، بينما تباين أداء أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسية.

وأوضحت أن مجموعة من العوامل، من بينها تحويل أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول، أدت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال يونيو الماضي.