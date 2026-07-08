الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة

الكويت في 8 يوليو/ وام/ أدانت دولة الكويت واستنكرت بأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها والتي كان آخرها صباح اليوم الأربعاء، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط.

وشددت على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.