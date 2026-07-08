مجموعة كيزاد تستضيف مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست 2026" في أبوظبي للمرة الأولى

أبوظبي في 8 يوليو/ وام/ تستعد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، إحدى أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، لاستضافة مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست 2026"، المؤتمر الإقليمي المتخصص في مراكز البيانات والذي يُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات، وذلك في إمارة أبوظبي.

تُقام أعمال الدورة الرابعة من المؤتمر، الذي ينظمه "اتحاد الخليج لمراكز البيانات" في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد يومي 18 و19 نوفمبر 2026.

ويشكل انتقال المؤتمر إلى أبوظبي نقلة إستراتيجية تؤكد عمق تأثيره الإقليمي، وقد وقع الاختيار على العاصمة الإماراتية لتكون المحطة الأولى في مسار التوسع الإقليمي للمؤتمر بعد ثلاث دورات متتالية استضافتها مملكة البحرين.

وسيجمع مؤتمر "تاتش داون ميدل إيست 2026" مشغلي مراكز البيانات والمستثمرين ومزودي الحلول التكنولوجية، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الحكومية ورواد القطاع العقاري وخبراء الطاقة وصناع القرار في قطاع البنية التحتية الرقمية من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن المرتقب أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة، عبر استقطاب أكثر من 1,500 زائر، ومشاركة 400 شركة إلى جانب 70 متحدثاً ومتخصصاً من أكثر من 30 دولة.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، إن استضافة إمارة أبوظبي لمؤتمر تاتش داون ميدل إيست 2026، تعكس الدور المتنامي للإمارة في صياغة مستقبل اقتصاد البنية التحتية الرقمية، مؤكدا أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الصناعي، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والتصنيع المتقدم، فضلاً عن تمكين التجارة الرقمية الآمنة.

وأضاف أن مجموعة كيزاد تعمل على جعل هذا المؤتمر منصة متكاملة تجمع المستثمرين والمشغلين وشركاء البنية التحتية، لاستكشاف المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في أبوظبي، لاسيما قاعدتها الصناعية الراسخة وبنيتها اللوجستية المتطورة والداعمة للنمو المستدام.

ويقدم المؤتمر على مدار يومين برنامجاً متكاملاً يضم كلمات رئيسية، وحلقات النقاش واللقاءات، إلى جانب جلسات متخصصة لتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي ترسم ملامح مستقبل القطاع؛ وأبرزها إمدادات الطاقة، والربط اللوجستي، وجاهزية المواقع، والأطر التنظيمية، والفرص الاستثمارية المستجدة في ظل الطلب المتنامي على حلول الذكاء الاصطناعي، ونمو الخدمات السحابية، والتوجه نحو بناء مراكز بيانات مستدامة.

من جانبه، قال هنري ساتون، مدير اتحاد الخليج لمراكز البيانات ومؤتمر تاتش داون ميدل إيست، إنه تم إطلاق المؤتمر ليكون منصة جامعة لقطاع مراكز البيانات في المنطقة، مع التركيز على تبادل المعرفة وبناء الشراكات وتحفيز نمو أسواق مراكز البيانات إقليمياً.

وأضاف أنه بعد ثلاث دورات ناجحة في مملكة البحرين، يشكل انتقال النسخة الرابعة إلى أبوظبي خطوة مهمة في مسيرة المؤتمر والقطاع الرقمي الإقليمي، معربا عن سعادته لكون مجموعة كيزاد هي الراعي الرئيسي للمؤتمر، متطلعا إلى استقبال الجهات الفاعلة في قطاع مراكز البيانات، لمناقشة مستقبل البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط.

وتشكل البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية ضمن المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، بما يلبي الطلب المتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية السيادية، ومراكز البيانات العملاقة، بالتوازي مع تعزيز تخطيط الطاقة وجاهزية الأراضي الصناعية.

وتترجم "الإستراتيجية الرقمية لإمارة أبوظبي 2025-2027" هذه الرؤية من خلال تخصيص ميزانية تبلغ 13 مليار درهم لدعم التحول الرقمي الشامل، مستهدفةً الاعتماد الكامل على السحابة السيادية في العمليات الحكومية، وأتمتة الخدمات الحكومية بنسبة 100%، وتطوير أكثر من 200 حل مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.

وحققت إمارة أبوظبي قفزة نوعية في مجال الحوسبة فائقة القدرة للذكاء الاصطناعي عبر تطوير مشروع "ستارغيت الإمارات"، وهو مجمع حوسبة بسعة 1 جيجاواط ضمن مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي الأوسع نطاقاً والذي تبلغ سعته الإجمالية 5 جيجاواط، حيث يُتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 200 ميجاواط خلال العام الجاري.

وتعكس هذه الخطوات مجتمعةً مكانة أبوظبي الرائدة لاستضافة أبرز المؤتمرات الإقليمية المتخصصة في مراكز البيانات، ومحركاً رئيسياً للموجة المقبلة من الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية.

ويتزامن انعقاد المؤتمر مع طفرة متسارعة في الطلب على البنية التحتية الرقمية في المنطقة، مدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وسيادة البيانات، إلى جانب نمو الصناعات الذكية، والخدمات الرقمية للمؤسسات، وتوسع شبكات الاتصال عالية السعة.

وتتطلع مجموعة كيزاد، بصفتها الراعي الرئيسي للمؤتمر، إلى تعزيز الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة حول سبل تعزيز التكامل بين المناطق الصناعية، والمنصات اللوجستية، وبنية الطاقة، والقطاع العقاري، بما يسهم في تهيئة منظومة متكاملة قادرة على استيعاب واستقطاب الموجة الجديدة من الاستثمارات العالمية في قطاع مراكز البيانات.