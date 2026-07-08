ناشئة الشارقة تطلق مختبر المهارات في 5 مراكز بـ 110 برامج

الشارقة في 8 يوليو/ وام/ أطلقت ناشئة الشارقة إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، "مختبر المهارات" تحت شعار "مهارات عصرية بروح إماراتية"، ويُعقد في خمسة من مراكزها المنتشرة في إمارة الشارقة وهي ناشئة واسط وناشئة خورفكان وناشئة كلباء وناشئة دبا الحصن وناشئة الذيد وذلك خلال شهر يوليو، كأحد أبرز البرامج المصاحبة لفعاليات "صيفكم ويانا 2026".

ويُقدم المختبر أكثر من 110 برامج نوعية ضمن 11 محوراً تخصصياً صُممت باحترافية لمواكبة تطلعات المنتسبين ومنحهم تجارب عملية تثري معارفهم وتصقل مهاراتهم وتفتح أمامهم آفاقاً رحبة للإبداع والابتكار.

ويعكس مختبر المهارات رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، في الاستثمار في الإنسان، وأهمية إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقيم والقدرة على خدمة المجتمع والارتقاء به للمساهمة في بناء مستقبل مستدام.

وتتوزع برامج المختبر لتغطي باقة متنوعة من المحاور تشمل: الثقافة والتراث الإماراتي والفنون الإسلامية والفنون السينمائية والمسرح وفنون العرض إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والعلوم والتكنولوجيا والفنون التشكيلية والحرف والمهن والإعلام الحديث وصناعة المحتوى الرقمي، إلى جانب المهارات الحياتية في تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة، والتطبيق، والإبداع.

وقال الدكتور عبدالرحمن الياسي مدير ناشئة الشارقة، إن مختبر المهارات يُعد أحد أهم المبادرات الإستراتيجية التي تجسد توجهات مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ومنظومة عملها الشمولية في إعداد أجيال المستقبل، عبر بيئة تعليمية تفاعلية تساعدهم في الانتقال من مرحلة تلقي المعرفة إلى مرحلة إنتاجها وتوظيفها، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويكشف عن طاقاتهم الكامنة ويمكنهم من صناعة أثر إيجابي في مجتمعهم.

وأوضح أن شعار المختبر هذا العام "مهارات عصرية بروح إماراتية" يجسد حرص ناشئة الشارقة على إعداد جيل يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، متمسكاً بهويته الوطنية ومحافظاً على قيمه الأصيلة، وصولا لبناء الشخصية الإماراتية المتوازنة لمنتسبي ناشئة الشارقة وتمكينهم من امتلاك المعرفة، وتوظيف التقنية واستثمار الإبداع والابتكار في خدمة وطنهم، عبر حزمة من البرامج الإبداعية التي صُممت وفق نهج احترافي يركّز على التعلم التطبيقي والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي وحل المشكلات، بما يعزز قيم المسؤولية وروح المبادرة والاستدامة ويتناغم مع الرؤية الإستراتيجية "شريك مجتمعي في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة.

ويخوض المشاركون خلال المختبر تجارب عملية متنوعة توفر لهم بيئة تعليمية ملهمة تجمع بين الإبداع والتطبيق وتمنحهم فرصة اكتشاف ميولهم وبناء مهاراتهم في مختلف المجالات.

ويؤكد مختبر المهارات بما يقدمه من محتوى متجدد وتجارب نوعية، أنه حين تلتقي المهارات العصرية بالهوية الوطنية تتحول الإجازة الصيفية إلى مساحة حرة لاكتشاف الذات وبناء الشخصية، وفرصة حقيقية لإعداد أجيال تؤمن بأن الإبداع يبدأ بفكرة، ويتطور بمهارة ليصل إلى أثر إيجابي يسهم في خدمة المجتمع.