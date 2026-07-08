شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

أبوجا في 8 يوليو/ وام/ التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بفخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك في العاصمة أبوجا، في إطار زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لنيجيريا وشعبها الصديق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسبل تطويرها بما يواكب الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع نيجيريا، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في القارة الأفريقية، والعمل على استكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات الحيوية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم العلاقات الثنائية ويسهم في تعزيز التنمية والاستقرار.