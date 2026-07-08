مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين

القاهرة في 8 يوليو/ وام/ أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، استهداف إيران الآثم لدولة الكويت ومملكة البحرين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتهما، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار منطقة الخليج، وتصعيداً غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، رفضها الكامل لكافة الأعمال التي تمس أمن وسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين أو تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت مصر دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوفها إلى جانبهما في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما.

وشددت على أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمستهجنة علي دول الخليج العربي التي يعد أمنها واستقرارها جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة بأسرها ، ومن ثم لا يمكن التسامح معها.