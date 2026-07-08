حمدان بن محمد: الاستثمار في تنشئة كوادر وطنية قادرة على الابتكار ضرورة إستراتيجية تتصدر الأولويات

دبي في 8 يوليو/ وام/ أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاستثمار في تنشئة كوادر وطنية قادرة على الابتكار ضرورة إستراتيجية تتصدر الأولويات في مسيرة بناء مجتمع متقدم قادر على مواكبة التحولات المتسارعة وريادة مسارات التنمية في المستقبل، لافتاً إلى أن العقول المبدعة تمثل الثروة الحقيقية للأمم، والمحرك الرئيس للتقدم والازدهار إذ تتحول من خلالها المعرفة إلى حلول مبتكرة وإنجازات وفرص جديدة للنمو والتطور.

جاء ذلك بمناسبة استقبال سموّه أربعة طلاب متميزين من مدارس دبي – الخوانيج، عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار، الذي أُقيم في لندن خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو 2026، بمشاركة طلبة متفوقين من أكثر من 80 دولة تنافسوا على تحقيق أفضل الابتكارات المستقبلية.

وهنّأ سموّه الطلاب على ما حققوه من إنجاز في هذا المحفل العلمي العالمي، وأثره في رفع اسم دبي وراية الإمارات عالياً، داعياً إياهم لمواصلة تحصيلهم المعرفي ومشاريعهم العلمية وابتكاراتهم الملهِمة، ليكونوا قدوةً لأقرانهم من النشء والشباب في دبي؛ منطلق الطموحات والإنجازات، وقال سموّه: "نهنئكم على هذا الإنجاز المتميز، ونؤكد ثقتنا في امتلاككم كل ما يؤهلكم كي تكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل.. أدعوكم وأقرانكم من طلبة وطالبات دبي للاجتهاد في طلب العلم، والنهل من منابعه، وأن تجعلوا طموحاتكم بلا سقف ولا حدود، وأن يكون سعيكم نحو التميز تحدٍ دائم لا ينتهي".

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، على مشروع "القطار الذكي للري"، الذي ابتكره الفريق المكوّن من الطلاب الإماراتيين الأربعة وهم: علي الجروان، وخليفة المرزوقي، وعمر البلوشي، وسعيد أبو الشوارب، واستمع سموّه لنبذة عن المشروع من الطلبة المبتكِرين الذين استخدموا تقنيات إنترنت الأشياء والطاقة الشمسية والزراعة الذكية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في المساحات الزراعية لمواجهة شُح المياه، وقدموا جانباً إبداعياً من الحلول المستدامة المخصصة للمزارع البعيدة والمناطق الزراعية النائية، وهو ما عكس مستوى متميزاً لطلبة الإمارة ومدارس دبي، وأبرز قدرات استثنائية للطلبة على تطوير حلول ابتكارية ذات أثر مثمر يغيّر حياة الناس، ويعزز مكانة دبي حاضنةً للإبداع والمعرفة والابتكار.

يُذكر أن أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار، هو مسابقة علمية سنوية شديدة التنافسية تفتح أبوابها لأكثر الطلبة تميزاً من مختلف أنحاء العالم، حيث يعملون على مشاريع إبداعية وابتكارات نوعية تسهم في تسريع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.