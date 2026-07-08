منتخب الإمارات للبلياردو يشارك في بطولة آسيا بفيتنام

دبي في 8 يوليو/وام/ يشارك منتخب البلياردو في بطولة آسيا لفئتي 9 كرات و10 كرات، التي تستضيفها مدينة هو تشي منه في فيتنام خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي القارة الآسيوية.

يضم منتخب الإمارات اللاعبين محمود شريف وعبدالله جمعة، اللذين يشاركان في منافسات الفئتين.

وأوضح اتحاد الإمارات لألعاب البليارد أن المشاركة تأتي ضمن برنامجه الهادف إلى تعزيز حضور المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات القارية، وإتاحة الفرصة للاعبين لاكتساب المزيد من الخبرات الفنية من خلال الاحتكاك بأفضل لاعبي آسيا، بما يسهم في دعم جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة وتمثيل الدولة بصورة مشرفة.