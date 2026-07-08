فتح باب التسجيل للمشاركة بالدورة الجديدة لجائزة عجمان للقرآن الكريم

‎عجمان في 8 يوليو/وام/ أعلن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم التابع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها العشرين لعام 2026.

وقال سعادة طارق عبدالله محمد العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيريه إن الجائزة في دورتها العشرين تضم خمس مسابقات أساسية وهي مسابقة أصحاب الهمم ( لجميع الإعاقات) و مسابقة نور الهمم ( لذوي التوحد) و مسابقة القراءات (قراءة الإمام عاصم براوييه شعبة وحفص) ومسابقة الحافظون والحافظات ومسابقة الأمهات المواطنات موضحا أن باب التسجيل للجائزة متواصل حتي الخامس من شهر أغسطس القادم.

وأضاف أن جائزة عجمان للقرآن الكريم وعبر 19 دورة سابقة حققت نجاحا بارزا و إقبالا كبيراً من جميع فئات مجتمع دولة الامارات موضحا أن الجائرة تعكس إسهام دولة الامارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص في خدمة ورعاية القرآن الكريم .

وأعرب عن جزيل الشكر والامتنان لراعي المركز صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على دعمه للمركز وأنشطته ولسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على متابعته الحثيثة لما يخدم القرآن الكريم وأهله.

وأوضح مركز حميد بن راشد النعيمي أن علي الراغبين في التسجيل في المسابقة الدخول للموقع الإلكتروني www.ajquran.com