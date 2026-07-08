"جي 42" تكشف عن خوذة جديدة لـ"طواف فرنسا" بالشراكة مع "إكس آر جي" و"ميت"

أبوظبي في 8 يوليو/وام/ أعلنت "جي 42"، المجموعة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دولة الإمارات، تعاونها مع فريق الإمارات "إكس آر جي" و"ميت هيلميتس" للكشف عن خوذة جديدة مصممة بالذكاء الاصطناعي، سيرتديها الفريق خلال المرحلة الخامسة من سباق "طواف فرنسا"، الممتدة من لانيميزان إلى بو.

يمثل هذا الإعلان عودة منصة "هيلميت فيرس"، منصة التصميم العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة "جي 42"، والتي تتيح لعشاق رياضة الدراجات الهوائية فرصة ابتكار تصاميمهم الخاصة للخُوذ باستخدام أوامر نصية بسيطة.

وبعد أن أسفرت نسختها الأولى عن ابتكار ما يقارب 20 ألف تصميم ووصلت إلى الجمهور في 135 دولة، ستُعاد إتاحة المنصة اعتباراً من 13 يوليو الجاري عبر الموقع helmetverse.ai، وتستمر حتى 13 سبتمبر المقبل.

صُممت الخوذة الجديدة بالتعاون مع فنانة الذكاء الاصطناعي "جيزم أكداغ"، مستلهمةً رؤيتها من الانتقال من المدينة إلى الإشارة، ومن البيانات إلى الضوء.

ويعكس تصميمها البصري ما يميز سباقات الدراجات الاحترافية من سرعة وطاقة وانسيابية، محوّلاً الحركة والأداء إلى تصميم خاص بإحدى أكثر مراحل السباق متابعةً.

وتفتح منصة "هيلميت فيرس" المجال أمام عشّاق رياضة الدراجات الهوائية حول العالم لابتكار تصاميم خُوذ باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشاركة إبداعاتهم، واستكشاف تصاميم المشاركين الآخرين، والتصويت للتصاميم المفضلة لديهم. وستتأهل التصاميم الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات إلى المرحلة النهائية، وستتولى لجنة تحكيم تضم ممثلين عن "جي 42" وفريق الإمارات "إكس آر جي" و"ميت هيلميتس" تقييمها واختيار التصميم الفائز.

وسيتم تصنيع التصميم الفائز من قبل "ميت هيلميتس"، على أن يرتديه فريق الإمارات "إكس آر جي" خلال سباق "طواف الإمارات" في فبراير 2027.

وبذلك، سيحظى أحد المشاركين بفرصة مشاهدة تصميمه ينتقل من مجرد أمر نصي إلى خوذة حقيقية يرتديها دراجو الفريق الأعلى تصنيفاً في "يو سي آي وورلد تور" خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وقال أليكس برونوري، نائب الرئيس لتجربة العلامة التجارية في "جي 42":" في ’جي 42‘، نبني منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تمتد من مراكز البيانات والبنية الحاسوبية إلى النماذج والتطبيقات التي توظف الذكاء عبر مختلف القطاعات، وتجسد منصة ’هيلميت فيرس‘ هذه الإمكانات من خلال إتاحتها مباشرةً للأفراد، لتؤكد أن التكنولوجيا التي نطوّرها لخدمة القطاعات الوطنية والصناعية قادرة أيضاً على إطلاق العنان للإبداع الفردي، وإتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع لا يقل أهمية بالنسبة لنا عن مواصلة تطويره".

وقال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ورئيس فريق الإمارات "إكس آر جي"، إن التفاعل مع منصة ’هيلميت فيرس‘ العام الماضي أظهر مدى شغف عشّاق رياضة الدراجات الهوائية بالمشاركة في رياضتهم بطرق جديدة ومبتكرة، وفي فريق الإمارات ’إكس آر جي‘، نسعى دائماً إلى تجاوز الحدود، سواء في الأداء أو الابتكار أو التفاعل مع الجمهور، وتجسّد منصة ’هيلميت فيرس‘ هذا النهج، إذ تمنح عشّاق رياضة الدراجات الهوائية فرصة للإسهام في مسيرة الفريق وترك بصمتهم عليه.

وقالت جيزم أكداغ، فنانة الذكاء الاصطناعي، إن رؤية تصميمي يتحول إلى خوذة حقيقية من خلال منصة ’هيلميت فيرس‘ تجربة استثنائية، وقد استُلهم التصميم من الحركة والسرعة والتحوّل، ليعكس الطاقة التي تميّز سباقات الدراجات الاحترافية والسعي المستمر نحو الابتكار، كما تتيح المنصة للأفراد مساحة للتعبير عن إبداعهم والإسهام بأفكارهم في تشكيل مستقبل التصميم.

وفي إطار الشراكة الأوسع بين الجانبين، تواصل «جي 42» دورها بصفتها الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الإمارات «إكس آر جي»، مع استكشاف فرص جديدة في مجالات الأداء والابتكار والتفاعل مع الجمهور، داخل مضمار السباقات وخارجه.

وفي إطار شراكتهما الأوسع، تواصل "جي 42" أداء دورها بصفتها الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الإمارات "إكس آر جي"، مع استكشاف فرص جديدة في مجالات الأداء والابتكار والتفاعل مع الجمهور، داخل مضمار السباقات وخارجه.

كانت مجموعة "جي 42 " وفريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية قد أعلنا العام الماضي إطلاق أول خوذة في العالم مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع شركة خوذات "إم إي تي".



