"بلدية عجمان" تطلق مبادرة "رحلة صناع الذكاء الاصطناعي" لتعزيز الابتكار المؤسسي

عجمان في 8 يوليو /وام/ أطلق مركز "عجمان X"، التابع لدائرة البلدية والتخطيط – عجمان، مبادرة رحلة صناع الذكاء الاصطناعي "AI Makers"، في خطوة تعكس التزامها بتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية من تطوير حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع كفاءة العمليات المؤسسية.

وتأتي المبادرة دعماً للهدف الإستراتيجي للدائرة في تطوير حاضنات الابتكار لدعم برامج البحث العلمي والابتكار، كما تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ودشنت المبادرة، المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية وسعادة المتعاملين، مؤكدةً اهتمام الدائرة بتعزيز ثقافة الابتكار، وتسريع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل المؤسسي، بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات نحو بناء منظومة حكومية أكثر مرونة واستدامة.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى 30 موظفًا، وتنفذ بالشراكة والتعاون مع شركاء القطاع الخاص متمثلة في شركة "Netways" وشركة "AI Brains" ضمن رحلة تطبيقية متكاملة تهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية ذات أثر مؤسسي.

وأكدت الشيخة الدكتورة نورة حميد النعيمي، مستشار الابتكار ومدير مركز "عجمان X"، أن مبادرة رحلة صناع الذكاء الاصطناعي "AI Makers" تمثل رحلة تطبيقية متكاملة تهدف إلى تحويل أفكار الذكاء الاصطناعي إلى مشاريع عملية ذات أثر مؤسسي، بما يسهم في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمليات، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل الدائرة.

وأضافت أن المبادرة لا تقتصر على التدريب النظري، بل تعتمد على منهجية عملية تبدأ بتمكين الانسان وتنمية المعرفة والمهارات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مرورًا بتطوير النماذج الأولية للمشاريع، ثم عرضها وتقييمها، وصولًا إلى تكريم أفضل المشاريع القابلة للتطبيق، بما يعزز جاهزية الموظفين لقيادة التحول الرقمي وصناعة حلول مبتكرة تلبي احتياجات العمل المؤسسي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي والابتكار داخل الدائرة، وتمكين الموظفين من توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمالهم، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على قيادة مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أولية ومشاريع تطبيقية تعالج تحديات وفرص العمل، وتسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات المؤسسية.

جدير بالذكر، أن المبادرة تسهم في تطوير مشاريع تطبيقية تدعم الخدمات والعمليات المؤسسية، ورفع كفاءة الموظفين في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف القطاعات، إلى جانب بناء منظومة مستدامة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الدائرة.