ضاحي خلفان يؤكد أهمية الدورات الصيفية في تنمية مهارات الشباب وإعداد جيل مبتكر

دبي في 8 يوليو/وام/ أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم،نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أن الدورات الصيفية التي تنظمها الجمعية تمثل نموذجاً ناجحاً لاستثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الأبناء وصقل مواهبهم، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار والإنتاج، مشيداً بالتعاون المثمر مع مركز لوتاه التقني في تقديم برامج نوعية تلبي احتياجات النشء والشباب، وتسهم في بناء قدراتهم العلمية والعملية.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على سير الدورات الصيفية لعام 2026، التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مركز لوتاه التقني، خلال زيارة ميدانية لمقر الدورات، بحضور سعادة سلطان صقر السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وسعادة ميرزا الصايغ، وسعادة الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وتجوّل معاليه في الورش التدريبية، واطلع على البرامج العملية والتطبيقية المقدمة للمشاركين، واستمع إلى شرح حول محتوى الدورات وآليات تنفيذها، والتقى عدداً من المشاركين واطلع على أعمالهم ومشروعاتهم التدريبية.

وقال سعادة الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام للجمعية والمشرف العام على الدورات الصيفية، إن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وحرصه على توفير بيئة تدريبية آمنة ومحفزة تسهم في استثمار أوقات فراغ الأبناء خلال الإجازة الصيفية، وتنمية مهاراتهم التقنية والمهنية والحياتية.

وأوضح أن الدورات الصيفية تستهدف 130 مشاركاً ومشاركة، وتقام خلال الفترة من 6 إلى 31 يوليو الجاري في مقر مركز لوتاه التقني، وتتضمن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية المتخصصة تشمل الإلكترونيات، والروبوتات، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وميكانيكا السيارات، والخراطة، والنجارة، والخياطة، والطبخ، وصناعة المجوهرات، وإعادة التدوير، بما يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة من البنين والبنات.

وأضاف أن الجمعية تسعى من خلال هذه الدورات إلى شغل أوقات فراغ الأبناء ببرامج تدريبية وتعليمية هادفة، واكتشاف المواهب والطاقات الشبابية وتنميتها، وتعزيز المهارات التقنية والحرفية والحياتية، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع والعمل التطبيقي، إلى جانب غرس قيم المسؤولية والانضباط والعمل الجماعي، وتنمية الثقة بالنفس والاستقلالية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الوطنية في إعداد جيل واعٍ ومنتج وقادر على خدمة وطنه ومجتمعه.

وفي ختام الزيارة، أعرب مجلس إدارة الجمعية عن تقديره لمركز لوتاه التقني على تعاونه المستمر في إنجاح البرنامج، مؤكدين أهمية استمرار هذه الشراكات النوعية التي تسهم في تقديم مبادرات مجتمعية رائدة تخدم النشء والشباب وتواكب توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان.