شرطة دبي تُدشّن الجيل الثاني من دوريات "غياث" الذكية

دبي في 8 يوليو /وام/ دشنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجموعة الفطيم، الجيل الثاني من دوريات "غياث" الذكية، وذلك في إطار دعم منظومة النقل الأمني الذكي، وتعزيز جاهزية الدوريات الشرطية بأحدث التقنيات بما يواكب توجهات دبي في مجالات الأمن والاستدامة والتنقل الذكي.

وشهد التدشين معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والسيدة ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "BYD"، وسعادة عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم، وسعادة اللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وسعادة اللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إلى جانب عدد من الضباط وموظفي الجانبين.

وتزامن التدشين مع توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي ومجموعة الفطيم، وقعها عن شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي، وعن المجموعة يوسف الرئيسي، مدير الشؤون الحكومية، بهدف تطوير الجيل الثاني من دوريات "غياث" بالاعتماد على مركبات "DENZA B8" الهجينة القابلة للشحن، بما يجمع بين التقنيات الأمنية المتقدمة وكفاءة الأداء والاستدامة البيئية، ويسهم في دعم الدوريات الشرطية بمركبات ذكية أكثر تطوراً تعزز سرعة الاستجابة، وترفع كفاءة العمليات الميدانية، وتواكب متطلبات العمل الأمني المستقبلي.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، حرص شرطة دبي على تحقيق الريادة بين الأجهزة الشرطية في العالم، عبر تزويد منظومة عملها بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة التي تسهم في تعزيز سلامة أفراد المجتمع وأمنهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع مجموعة الفطيم، وشركة BYD تسهم في تحقيق التطلعات في تطوير الجيل الثاني من دوريات "غياث" الذكية، المُجهزة بأحدث التقنيات، والمصممة لتحقيق الأداء الأمني الأمثل في عملياتها الشرطية والأمنية، وتعزيز أسطول قوة شرطة دبي بها.

من جانبه أكد اللواء سيف مهير المزروعي، أن شرطة دبي كانت ولا تزال حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وأن هذه الشراكة الدائمة والتعاون الإستراتيجي مع "الفطيم" يعكسان توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية، بما يعبر عن الصورة الرائدة لإمارة دبي، ومستوى دور القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق الأهداف الأستراتيجية.

بدوره، أكد يوسف الرئيسي أهمية الشراكة الإستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن مجموعة الفطيم تتطلع إلى المزيد من التعاون معها، وتواصل تقديم الدعم لإستراتيجيتها الهادفة إلى التطوير المستمر لأسطولها وتجهيزاتها المسخرة لخدمة المجتمع، وضمان البيئة الآمنة والعادلة التي تتميز بها الدولة، والارتقاء بها إلى مستويات عالمية.