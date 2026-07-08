"الشارقة للعمل التطوعي" تطلق أولى ورش برنامج "المتطوع الصغير"

الشارقة في 8 يوليو /وام/ أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، أولى ورش برنامج "المتطوع الصغير"، ضمن جهودها الرامية إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين الأطفال، وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لديهم، من خلال برامج وأنشطة تفاعلية تسهم في تنمية وعيهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وهدفت الورشة إلى تعريف الأطفال بمفهوم العمل التطوعي وأهميته في خدمة المجتمع، عبر أساليب مبسطة وأنشطة حوارية وتفاعلية، أتاحت لهم التعرف إلى مجالات التطوع المختلفة، وأبرزت دور الفرد في خدمة مجتمعه، إلى جانب تنفيذ لعبة جماعية عززت قيم التعاون والعمل بروح الفريق، وتوزيع مطبوعات توعوية صُممت بأسلوب يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.

وأكدت سعادة سعاد الشامسي، المدير التنفيذي للجائزة، أن الاستثمار في الأطفال يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع يؤمن بثقافة التطوع، مشيرة إلى أن غرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية في المراحل العمرية المبكرة يسهم في إعداد أجيال واعية بأهمية المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

وأضافت أن الجائزة تواصل تطوير برامج نوعية تستهدف الفئات العمرية المختلفة، انطلاقاً من رسالتها في نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، مؤكدة أن برنامج "المتطوع الصغير" يأتي ضمن مبادراتها الهادفة إلى إعداد جيل يؤمن بقيم المبادرة والعمل التطوعي، ويسهم في دعم التنمية وتعزيز التلاحم المجتمعي.