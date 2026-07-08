غرفة الفجيرة تطلق "معرض القيض للمنتجات الزراعية والعسل 2026"

الفجيرة 8 يوليو/ وام/ تطلق غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، غدا، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، وجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، فعاليات "معرض القيض للمنتجات الزراعية والعسل 2026" في نسخته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يوليو 2026 في مركز دبا للمعارض.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار الجهود المشتركة لدعم المزارعين المحليين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، وتسليط الضوء على المنتجات الوطنية التي تزخر بها المنطقة، ودعم القطاع الزراعي وتشجيع الابتكار في إنتاج المحاصيل الزراعية والعسل، إلى جانب إبراز المنتجات الزراعية الموسمية، وفي مقدمتها أجود أنواع الرطب والمانجو والموز وعسل النحل المحلي، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وتحويل المزارع الصغيرة إلى مشاريع إنتاجية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً أمام الزوار من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، مقدماً تجربة متكاملة تجمع بين الجوانب الاقتصادية والثقافية والتراثية.

كما يتضمن المعرض برنامجاً ثقافياً وترفيهياً متنوعاً يشمل عروضاً لفرق الفنون الشعبية والتراثية، وجلسات حوارية متخصصة حول الاستدامة الزراعية، إلى جانب مسابقات ثقافية وجوائز مخصصة للزوار والمشاركين.

وتأتي النسخة الحالية من المعرض بالتزامن مع وفرة الإنتاج الزراعي والمحاصيل الصيفية المتنوعة التي تشهدها إمارة الفجيرة، حيث يسعى الحدث إلى استثمار هذا الموسم الحيوي في تطوير آليات عرض المنتجات المحلية وتسهيل وصول المستهلكين إلى أفضل أنواع الخضروات والفواكه والمنتجات الوطنية ذات الجودة العالية، فضلاً عن تحفيز المزارعين على تبني ممارسات وأفكار مبتكرة تعزز الاستدامة الزراعية وترفع جودة الإنتاج.

وأكد سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن تنظيم معرض القيض للمنتجات الزراعية والعسل يجسد حرص الغرفة على دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لتمكين المزارعين والأسر المنتجة من عرض منتجاتهم وتعزيز فرص التسويق والتبادل التجاري.

وقال: "نسعى من خلال هذا المعرض إلى تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، وتشجيع التحول نحو مشاريع زراعية مستدامة وقادرة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، إلى جانب الحفاظ على الموروث الزراعي والهوية الوطنية التي تتميز بها إمارة الفجيرة".