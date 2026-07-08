أول قمر صناعي تجاري نمساوي يصل إلى الفضاء

فيينا في 8 يوليو /وام/ نجحت شركة نمساوية ناشئة في إطلاق أول قمر صناعي تجاري باسم "Oasis Alpha"، يحمل أربع تجارب أوروبية في مجالات بحثية مرتبطة بانعدام الجاذبية، في خطوة تعد محطة بارزة لقطاع القضاء التجاري في النمسا.

وأعلنت شركة الفضاء النمساوية "تمبلويد" عن إطلاق القمر الصناعي، أمس الثلاثاء، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيسx"، من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية في الولايات المتحدة، وأكدت نجاح انفصال القمر الصناعي عن الصاروخ بعد نحو ساعة من الإطلاق، ودخوله إلى مدار أرضي منخفض متزامناً مع الشمس على ارتفاع نحو 590 كيلو متراً.

وأوضح بيان الشركة أن المهمة مصممة لتسهيل إجراء الأبحاث في بيئة انعدام الجاذبية، وتحمل على متنها حاويات تتبع أربع مؤسسات أوروبية، تجري تجارب تختبر التحفيز الحيوي لخلايا كاملة في مجال الأدوية، واختبار الأنظمة الذكية المستقلة، ودراسة التحولات الطورية وتغير حالة المواد في ظل انعدام الجاذبية.