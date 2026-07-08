"الداخلية" تنظم "معسكر نافع الصيفي 2026" لتعزيز مهارات أبناء منتسبيها

أبوظبي في 8 يوليو /وام/ نظمت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والمراسم، "معسكر نافع الصيفي 2026" لأبناء منتسبيها، ضمن برامج حملة نافع الوطنية التوعوية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة، وفي إطار جهود الوزارة لاستثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على الأبناء، وتنمية مهاراتهم وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء وترسيخ مفاهيم الوقاية والسلامة.

ويتضمن المعسكر برنامجاً متكاملاً يجمع بين الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية، والمسابقات التفاعلية، إلى جانب الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية التي يقدمها أعضاء حملة "نافع"، بالتعاون مع أكاديمية أديب الرياضية، وبمشاركة الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإدارة العلاقات العامة.

وتتناول البرامج عدداً من المحاور التوعوية، من بينها حماية المجتمع، ومكافحة التنمر، وحماية الطفل، وتعزيز مفاهيم الأمن والسلامة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين وصقل مهاراتهم الحياتية.

كما أطلقت الوزارة، ضمن فعاليات المعسكر، مسابقة "نافع للياقة البدنية"، بهدف تشجيع الأبناء على تبني نمط حياة صحي، من خلال تطوير مستوى اللياقة البدنية وتعزيز العادات الصحية الإيجابية، مع تخصيص جوائز للمشاركين المتميزين.

وأكد العميد محمد بطي الشامسي، نائب المدير العام للعلاقات والمراسم، أن المعسكر يجسد حرص الوزارة على الاستثمار في أبناء منتسبيها منذ المراحل العمرية المبكرة، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومحفزة، تسهم في تنمية الشخصية واستثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على الأبناء والمجتمع.

وقال إن "معسكر نافع الصيفي" يمثل برنامجاً نوعياً يقوم على تنمية قدرات المشاركين، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة المسؤولية والانضباط، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات وخدمة الوطن.