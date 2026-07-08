حصاد دور الـ16 لمونديال 2026 .. الأرجنتين وفرنسا الأقوى هجوماً.. وإسبانيا الأفضل دفاعاً

دبي في 8 يوليو/وام/ أسدل الستار على منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي وهي المغرب، وفرنسا، والنرويج، وإنجلترا، وإسبانيا، وبلجيكا، والأرجنتين، وسويسرا، بعد مواجهات شهدت العديد من المفاجآت والأرقام اللافتة.

وشهد هذا الدور خروج جميع الدول المستضيفة للمونديال، بعدما ودع منتخب كندا بخسارته أمام منتخب المغرب 0-3، والمكسيك أمام إنجلترا 2-3، ثم الولايات المتحدة أمام بلجيكا 1-4، ليغادر أصحاب الأرض البطولة من دور الـ16.

وكان من أبرز محطات هذا الدور خروج منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، بعد خسارته أمام إسبانيا بهدف دون رد سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليواصل المنتخب الإسباني مشواره محافظاً على سجله الدفاعي المثالي دون استقبال أي هدف بعد 5 مباريات.

وواصل منتخب إنجلترا عروضه القوية، بعدما تغلب على المكسيك بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت طرد المدافع الإنجليزي جاريل كوانساه، وهو الطرد الوحيد في مباريات هذا الدور، بينما ودع منتخب مصر البطولة عقب خسارته أمام الأرجنتين 2-3، محققاً أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى، إلى جانب تسجيله 8 أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم.

وسجلت مباريات دور الـ16 الثماني 23 هدفاً، بمتوسط 2.88 هدف في المباراة، فيما انتهت مواجهة سويسرا وكولومبيا بالتعادل السلبي قبل أن تحسمها سويسرا بركلات الترجيح، لتكون المباراة الوحيدة في هذا الدور التي لم تشهد أهدافاً خلال الوقتين الأصلي والإضافي.

وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، متقدماً على الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند اللذين يملكان 7 أهداف لكل منهما، بينما جاء الإنجليزي هاري كين في المركز الرابع برصيد 6 أهداف.

وعلى صعيد الإحصائيات الجماعية، تقاسمت فرنسا والأرجنتين صدارة أقوى خطوط الهجوم في البطولة برصيد 14 هدفاً لكل منهما، تليهما بلجيكا بـ13 هدفاً، ثم النرويج بـ12 هدفاً، فيما حافظت إسبانيا على نظافة شباكها في جميع مبارياتها حتى الآن، لتتفوق دفاعياً على فرنسا التي استقبلت هدفين فقط، بينما ودعت كولومبيا البطولة رغم تلقيها هدفاً واحداً طوال مشوارها.

وكانت النرويج أكثر المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي استقبالاً للأهداف برصيد 9 أهداف، تليها الأرجنتين بـ5 أهداف.

وتصدرت بلجيكا قائمة أكثر المنتخبات تهديداً لمرمى المنافسين بإجمالي 107 محاولات، وكولومبيا بـ94 محاولة، وإسبانيا بـ93 محاولة، وفرنسا بـ88 محاولة، ثم كندا بـ81 محاولة.

وفي دقة الاستحواذ وبناء اللعب، واصل المنتخب الأرجنتيني تصدره قائمة أكثر المنتخبات تمريراً للكرة بإجمالي 3446 تمريرة بدقة بلغت 91%، متقدماً على إسبانيا بـ3382 تمريرة وبنسبة الدقة ذاتها، ثم المغرب بـ3126 تمريرة بدقة 89%.

كما أظهرت البيانات البدنية تفوق منتخب بلجيكا في إجمالي المسافة المقطوعة خلال مباريات البطولة بواقع 623372.97 متراً، يليه منتخب مصر بـ605207.25 أمتار، ثم باراغواي بـ594895.11 متراً.

وشهدت مباريات دور الـ16 إشهار 32 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب المنتخب الإنجليزي، لتؤكد المنافسات ارتفاع الندية والتنافس مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة، في انتظار انطلاق مباريات الدور ربع النهائي التي تجمع فرنسا مع المغرب، وإسبانيا مع بلجيكا، والنرويج مع إنجلترا، والأرجنتين مع سويسرا.