شرطة رأس الخيمة تنفذ 51 طلعة جوية خلال النصف الأول

رأس الخيمة في 8 يوليو/وام/ نفذ "قسم جناح الجو" في شرطة رأس الخيمة 51 طلعة جوية في النصف الأول من العام الجاري، شملت عمليات البحث والإنقاذ ومساندة الجهات الحكومية والدوريات التدريبية، وغيرها من المهام .

وأوضح المقدم الطيار عبد الله علي الشحي رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة أن تنفيذ هذه الطلعات يأتي التزاماً من القسم بتعزيز سرعة الاستجابة، وترسيخ أمن وسلامة المجتمع مع الإبقاء على الجاهزية التشغيلية العالية والاستعداد المستمرين، لتنفيذ المهام المطلوبة باحترافية وقدرة عاليتين، تحت إشراف طواقم مدربة من الطيارين والملاحين من ذوي الخبرة والكفاءة العاليتين.

ولفت إلى أهمية التدريبات المستمرة التي تقوم بها كوادر قسم جناح الجو لضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة وتنفيذ المهام الموكلة والاستجابة للبلاغات الواردة بالشكل الأمثل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

ودعا الشحي الجمهور من مرتادي المناطق الجبلية إلى توخي الحذر، مع حمل كميات كافية من المياه في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة في مثل هذا الوقت من العام، والابتعاد عن المناطق الوعرة التي تشكل خطراً عليهم وعلى سلامتهم، واتباع كافة إجراءات وتعليمات السلامة التي تشكل صمام الأمان لهم وتحميهم من المخاطر.