العين تستضيف العروض النهائية للدورة الأولى من برنامج "مزن Hub71"

العين في 8 يوليو /وام/ شهدت مدينة العين، أمس، يوم العروض التقديمية لبرنامج "مزن Hub71" في نسخته الأولى والذي شكّل منصة بارزة استعرض خلالها 16 مؤسسا إماراتيا مشاريعهم الناشئة الواعدة أمام نخبة من المستثمرين وقادة منظومة الابتكار في إمارة أبوظبي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التدريب والتطوير المكثف.

ويجسد برنامج "مزن" شراكة إستراتيجية مثمرة بين "Hub71" وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، تجمع بين الخبرة العميقة للصندوق في تمويل ودعم ريادة الأعمال الوطنية، والقدرات المتقدمة لمنظومة "Hub71” في تمكين الشركات الناشئة تكنولوجيا على مستوى العالم.

ويعكس هذا التعاون التزاما مشتركا ببناء مسار مستدام لدعم رواد الأعمال الإماراتيين منذ المراحل الأولى، وتزويدهم بالإرشاد العملي والتوجيه، وإتاحة الوصول لشبكة واسعة من الشركاء والخبراء.

وأكد محمد الخوري، رئيس قسم التسويق في "Hub71" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، على الأهمية الإستراتيجية للبرنامج قائلا ينسجم برنامج "مزن" تماما مع رؤية أبوظبي الطموحة لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة، عبر دعم مؤسسين إماراتيين يعملون على تطوير حلول مبتكرة في قطاعات إستراتيجية وحيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا المناخية، وغيرها.

وقال إن برنامج "مزن Hub71" انطلق قبل ثلاثة أشهر، واستقبل أكثر من 300 طلب ترشيح من رواد أعمال إماراتيين، تم اختيار 17 منهم لخوض غمار هذا البرنامج المكثف، ومن ثم اختيار 3 فائزين ستُقدم لهم "Hub71" حوافز نوعية تتيح لهم تأسيس شركاتهم في أبوظبي، والوصول إلى مزيد من المزايا لتطوير أعمالهم وهي مزايا ستسهم بشكل مباشر في دعم الرواد عبر شبكة شركاء البرنامج، مثل تسهيل ترخيص الشركات، والوصول إلى خدمات تخصصية رفيعة تشمل شركات التسويق، والشركات القانونية، والمالية.

من جانبه، شدد خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، على الرؤية الواضحة التي انطلق منها هذا التعاون موضحا أن هدف البرنامج راسخ ومحدد وهو احتضان المؤسسين الإماراتيين ومساعدتهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، قادرة على النمو والازدهار في قطاعات مستقبلية هامة مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة.

وعبر الكويتي، عن فخره بما حققه المنتسبون لافتا إلى أن العروض الختامية تظهر تلك الأفكار الطموحة وهي تتحول إلى واقع ملموس، ومؤكدا أن رسالة الصندوق واضحة وجلية وهي نقل الأفكار الواعدة إلى شركات إماراتية رائدة قادرة على النمو المستدام، والإسهام الفاعل في دعم وتنوع اقتصاد إمارة أبوظبي.

وشهد اليوم الختامي للبرنامج استعراضا لمشاريع نوعية قدمها المشاركونن الذين أكدوا في تصريحات لـ"وام" على الدور المحوري لبرنامج "مزن" في تسريع وتيرة نمو شركاتهم ونقلها من مجرد أفكار على ورق إلى منتجات جاهزة للمنافسة في السوق.

وأوضح الدكتور خالد السمري، مؤسس منصة "RECTIFY" المتخصصة في تقديم حلول الاستدامة وحساب وتقليل الانبعاثات الكربونية للشركات الصغيرة والناشئة، حجم التحول الذي حققته شركته التي بدأت البرنامج قبل ثلاثة أشهر ووصلت اليوم إلى مرحلة امتلاك منتج جاهز في السوق وبدأت بالفعل استقطاب العملاء.

وقال إن البرنامج ذلل للمنصة تحديات كبرى، أبرزها كيفية الوصول إلى الجهات الحكومية والحصول على الدعم والبيانات، فضلا عن ربطها بشركاء محليين ومستثمرين كبار، حيث تخوض الآن نقاشات في مراحل متقدمة لجذب الاستثمارات.

ووجه السمري، نصيحة للشباب بضرورة البدء والمحاولة والاستفادة من المبادرات الحكومية الكثيرة التي توفر المهارات والتدريب المكثف.

من جانبه، عبر علي الجفال، مؤسس شركة "بوكي BOUKI" والتي تعني "محفظتي" باللهجة الإماراتية وتعمل كمنصة موحدة لجمع بطاقات الولاء والعروض البنكية لتسهيل المشتريات، عن شكره لصندوق خليفة و"Hub71" على توفير هذه الفرصة للشباب المواطنين لتسريع إنجازاتهم، مضيفا أن المشاركين خاضوا برنامجا شاملا تضمن أكثر من 20 حصة تدريبية مكثفة مع قادة وخبراء من شركات ناجحة ومؤسسة، مؤكدا أن طموحاتهم لا تتوقف عند النجاح في دولة الإمارات والخليج، بل السعي إلى تمثيل الدولة والوصول بالمؤسسات الإماراتية إلى العالمية.

وفي قطاع التقنيات المتقدمة قالت مريم العبار، مؤسس شركة "Reach LLM"، وهي منصة مبتكرة تساعد الشركات على الظهور بشكل إستراتيجي ودقيق ضمن إجابات محركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إن التعاون بين "Hub71" وصندوق خليفة ومزن في تطوير منصة الشركة ساعدها بشكل ملموس وفتح لها آفاق التواصل مع المستثمرين والعملاء المستهدفين، لتعزيز تواجدها في مدينة العين وخارجها.

ونصحت العبار رواد الأعمال بالمحاولة المستمرة وعدم الخوف من الفشل، والبحث عن حاضنات ومسرعات أعمال تأخذ بأيديهم لتحويل الأفكار إلى كيانات اقتصادية كبرى تطمح للتوسع إقليميا وعالميا.

جدير بالذكر أن برنامج "مزن Hub71" يمثل حجر زاوية جديد في جهود التمكين الاقتصادي للشباب الإماراتي، حيث يسهم في رفد السوق المحلي بجيل جديد من الشركات التكنولوجية الناشئة التي تلبي تطلعات دولة الإمارات في الريادة الرقمية والابتكار التكنولوجي.