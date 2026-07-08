"دائرة الصحة – أبوظبي" تطلق مركز التميز للأمراض النادرة

سان دييغو في 8 يوليو / وام/ أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة "بيور هيلث" وشركة "أسترازينيكا"، إطلاق مركز التميز للأمراض النادرة في الإمارة، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الجهات الثلاث خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، المنعقد في مدينة سان دييغو الأمريكية.

بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الشركاء على تنفيذ عدد من المحاور الرئيسة، تشمل تفعيل المركز كنقطة محورية لرعاية الأمراض النادرة، وتطوير نموذج متكامل للتشخيص والعلاج والرعاية مدى الحياة، وضمان حصول المرضى على خدمات متخصصة بصورة وافية ومستدامة دون انقطاع.

ويشمل التعاون تعزيز البحث العلمي والتجارب السريرية وإنتاج الأدلة المستندة إلى الممارسة الواقعية، إلى جانب التعليم والتدريب وبناء القدرات لتعزيز الخبرات الطبية المحلية، ووضع إطار حوكمة مشترك للإشراف وتقاسم المسؤوليات طوال فترة التعاون.

ويشكل المركز منصة رائدة للتشخيص والعلاج والمتابعة والبحث العلمي والتعليم ورعاية المرضى، مع تركيز خاص على الاضطرابات النادرة المتعلقة بالأيض وأمراض الكلى والدم، بما يعزز تكامل الجهود بين الأطباء والباحثين وشركاء المنظومة الصحية لوضع معيار جديد لرعاية الأمراض النادرة في المنطقة، والحد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأمراض على الأسر والمجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية، بما يجسد منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي عبر تسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى نتائج صحية ملموسة للمرضى.

وأكدت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، أن الشراكة الاستراتيجية مع "أسترازينيكا" و"بيور هيلث" وتفعيل مركز التميز للأمراض النادرة سيسهم في تسريع الابتكار في مجالات الاكتشاف المبكر للأمراض النادرة وتشخيصها وعلاجها، من خلال الاستفادة من منظومة أبوظبي المتكاملة للرعاية الصحية وعلوم الحياة والإمكانات العلمية والتشغيلية للشركاء، بما يرتقي برعاية المرضى، ويحسن جودة حياتهم، ويعزز منظومة علوم الحياة الذكية، ويرسخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في علوم الحياة.

وقال سامح الفنجري، رئيس أسترازينيكا لمنطقة الخليج، إن الأمراض النادرة، رغم إصابتها أعداداً محدودة نسبياً من الأفراد، تترك آثاراً بالغة على المرضى وعائلاتهم، وتفرض تداعيات كبيرة على المجتمعات، مؤكداً أن توحيد الجهود مع دائرة الصحة – أبوظبي و"بيور هيلث" يجمع بين العلوم والخبرات العالمية والنظام الصحي المتطور في الإمارة لإحداث فرق حقيقي في حياة المرضى، وضمان حصولهم على التشخيص الصحيح في أقرب وقت، والرعاية المناسبة طوال فترة احتياجهم إليها.

وأوضحت شايستا آصيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيور هيلث، أن الأمراض النادرة تفرض تحديات كبيرة تتمثل في طول رحلة التشخيص وغموضها، مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب توحيد جهود المؤسسات إلى جانب التميز السريري.

وأشارت إلى أن الشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي و"أسترازينيكا" ستسهم في تفعيل مركز يجمع الخبرات والابتكار والتعاون، بما يعزز فاعلية رعاية الأمراض النادرة في دولة الإمارات، ويرسخ نموذجاً متكاملاً للرعاية يسهم في الارتقاء بحياة المرضى وصناعة مستقبل الرعاية الصحية التخصصية.