بتوجيهات منصور بن زايد ورعاية أحمد بن محمد .. البحرين تستضيف النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور

دبي في 8 يوليو/وام/ اعتمد اتحاد الإمارات للصقور استضافة مملكة البحرين الشقيقة النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، والمقرر تنظيمها خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2026.

تقام هذه البطولة بشكل سنوي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور ، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس البطولة، والتي تهدف إلى الارتقاء برياضة سباقات الصقور ونشرها عالمياً.

وتُقام النسخة الثانية بالتعاون مع اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وسفارة دولة الامارات في مملكة البحرين.

تأتي هذه الاستضافة امتداداً للرؤية التي أطلقها اتحاد الإمارات للصقور من خلال البطولة، والتي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة سباقات الصقور، وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، بما يخدم استمرارية هذا الموروث ونقله إلى الأجيال القادمة.. وتعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والبحرين، والرؤى المشتركة بين البلدين في صون هذا الإرث الأصيل.

وتمثل استضافة مملكة البحرين الشقيقة للنسخة الثانية من البطولة محطة جديدة في مسيرتها، وتعكس مكانتها المتنامية منذ إطلاقها، لما تمتلكه المملكة من خبرات وإمكانات تنظيمية متميزة، وما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتاريخية متينة وتعاون مستمر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المحافظة على رياضات وسباقات الصقور وتطويرها.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الإمارات للصقور خلال الفترة المقبلة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة، بما يشمل الاشتراطات الفنية وآلية التسجيل وفئات المشاركة والأشواط والجدول الزمني والجوائز النقدية وكافة اللوائح المنظمة، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد.

تُعد بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور أول بطولة دولية تحمل اسم دولة الإمارات وتُنظم خارج حدودها، أُطلقت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتقام سنوياً اعتباراً من موسم 2025-2026 في قارات مختلفة، بهدف الارتقاء برياضة سباقات الصقور وترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدة لهذه الرياضة عالمياً، والمحافظة على إرث الصقارة ونشره ضمن الأجندات الرياضية الدولية.