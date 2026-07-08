"خلابة" تتصدر"اللقايا" و"مكرم" يحقق أفضل توقيت بمهرجان العين للهجن

العين في 8 يوليو/ وام/ تواصلت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمنطقة العين في اليوم السادس من السباق التمهيدي الأول لمسافة 3 كلم، والمخصص لمنافسات سن اللقايا.

وتصدرت "خلابة" لسعيد راشد بن سلطان الغرياني الشوط الأول، مسجلة 4:33:36 دقيقة، بينما انتزع "مكرم" لناصر عبدالله سعيد بن فارس الدرعي لقب الشوط الثاني، بأفضل توقيت محققا 4:29:35 دقيقة، وفازت"ملامح"، لناصر عبدالله سعيد بن فارس بالشوط الثالث، محققة 4:34:64 دقيقة، و"قماري"، لسلطان محمد سلطان بن شاهين العواني، بالشوط الرابع ب 4:34:16 دقيقة، و"نجاح"، لبطي مسلم الزفنه بن مسلم العامري بالشوط الخامس، بزمن قدره 4:31:79 دقيقة، و"مهابة"، لعبدالله سالم بن حزيم الفلاسي بالشوط السادس، محققة 4:36:79 دقيقة.

وانتزع "الهارب" لصالح أحمد بن هويل العامري المركز الأول في الشوط السابع ب 4:35:04 دقيقة، وتوّجت "لمسه"، لسهيل سعيد بن ذويب العامري بلقب الشوط الثامن مسجلة 4:39:56 دقيقة، و "قصايد"، لحسين سالم بن حسين شغيل الهاجري بلقب الشوط التاسع، ب 4:35:38 دقيقة، وأحرز "العاير"، لمحسن مبخوت بن غانم المنهالي لقب الشوط العاشر، محققا 4:31:41 دقيقة.

وشهد الشوط الحادي عشر فوز"شواهين"، لسلطان سعيد بن علي الشامسي بالمركز الأول، ب 4:46:02 دقيقة، وأحرز "وسام"، لحمد محمد سالم بن جهويل سعد لقب الشوط الثاني عشر، مسجلا 4:40:54 دقيقة، بينما حصد "الهيوب"، لسعيد راشد بن حمود الدرعي، لقب الشوط الثالث عشر، مسجلا 4:33:40 دقيقة، وفازت "تفسير"، لسلطان سيف بن حميد حارب الشامسي بلقب الشوط الرابع عشر بزمن قدره 4:39:05 دقيقة، ثم اختتم "حشيم"، لمحمد عويضة بن حمد العامري منافسات الفترة الصباحية بإحراز لقب الشوط الخامس عشر، ب 4:36:87 دقيقة.