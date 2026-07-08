طقس الغد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً

أبوظبي في 9 يوليو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً وغائما أحياناً شمالاً وشرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر غرباً والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والمد الثاني 08:29

الجزرالأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:19 .

وبحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 25:15 والمد الثاني 06:29 والجزر الأول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 30 75 25

دبي 40 31 75 25

الشارقة 40 29 75 20

عجمان 37 31 75 40

أم القيوين 38 28 75 40

رأس الخيمة 41 28 65 25

الفجيرة 41 34 80 35

العـين 45 30 60 25

ليوا 44 28 65 20

الرويس 41 26 70 25

السلع 44 31 60 20

دلـمـا 38 31 70 45

طنب الكبرى / الصغرى 38 30 75 50

أبو موسى 38 30 75 50