اتحاد الشرطة الرياضي ينظم فعاليات رياضية ضمن "صيف أبوظبي الرياضي 2026"

أبوظبي في 8 يوليو/ وام / نظم اتحاد الشرطة الرياضي، فعاليات رياضية لمكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "صيف أبوظبي الرياضي 2026"، التي تنظمها مجموعة أدنيك بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي وبرعاية مجموعة أدنوك، وتستمر حتى 23 أغسطس المقبل بمركز أدنيك أبوظبي.

شهد الفعاليات سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية، وذلك في إطار البرامج الرياضية التي ينفذها اتحاد الشرطة الرياضي لتعزيز اللياقة البدنية وترسيخ ثقافة ممارسة النشاط الرياضي في بيئة العمل الشرطي.

تضمنت الفعاليات عدداً من المسابقات الرياضية، شملت منافسات المشي والجري، وسط أجواء تنافسية اتسمت بالروح الرياضية والحماس.

وأكد العميد الدكتور عمر محمد الخيال، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي رئيس اللجنة الرياضية بوزارة الداخلية، أن هذه الفعاليات تأتي انسجاماً مع توجهات الوزارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة الرياضة بين منتسبيها، مشيراً إلى دورها في تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب رفع مستوى اللياقة البدنية والجاهزية الميدانية، وأكد حرص الاتحاد على مواصلة تنظيم البرامج والفعاليات الرياضية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

وفي ختام الفعالية كرم اللواء الريسي المشاركين في المسابقات الرياضية، وقام بتوزيع الميداليات عليهم تقديراً لجهودهم ومشاركتهم المتميزة.