جمعية الإمارات للملكية الفكرية تشارك في اجتماعات جمعيات "الويبو" بجنيف

جنيف في 8 يوليو/وام/ تشارك جمعية الإمارات للملكية الفكرية في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بدورتها الثامنة والستين المنعقدة في مدينة جنيف حاليا وتستمر حتى 15 يوليو الجاري.

تأتي مشاركة الجمعية بوفد يترأسه سعادة اللواء المستشار الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية في إطار دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها العالمية في مجال الملكية الفكرية، وترسيخ حضورها في المحافل الدولية، وتطوير الشراكات مع المنظمات والجهات المعنية بالابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد سعادة اللواء المستشار الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، في كلمته أمام اجتماعات الويبو، مواصلة جمعية الإمارات للملكية الفكرية تعزيز شراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيراً إلى تنفيذ برنامج بناء القدرات في إنفاذ قوانين الملكية الفكرية، الذي تخرج منه 26 ضابطاً من القيادات الشرطية بوزارة الداخلية، إلى جانب الاستعداد لإطلاق برنامج متخصص لبناء قدرات منتسبي الجمارك على مستوى الدولة، وبرنامج مهارات وكلاء تسجيل العلامات التجارية، بمشاركة خبراء من الويبو ووزارة الاقتصاد والسياحة.

وأضاف أن الجمعية تواصل توسيع نطاق تعاونها على المستويات الخليجية والعربية والإقليمية، من خلال تنظيم المؤتمر الخليجي الثاني للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية، والاستعداد لتنظيم المؤتمر العربي الخامس للملكية الفكرية بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، فضلاً عن استمرار التعاون السنوي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لتنظيم المؤتمر الإقليمي الخامس عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية، والمقرر عقده في دبي يومي 15 و16 ديسمبر المقبل.

وتشارك الجمعية بالمعرض المصاحب لجناح دولة الإمارات وتستعرض أمام وفود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية أبرز مبادراتها وبرامجها في نشر ثقافة الملكية الفكرية، وبناء القدرات، والتدريب المتخصص، وجهودها في دعم الابتكار وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية على المستويات المحلية والخليجية والعربية والدولية.