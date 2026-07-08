"اسيكس" شريكاً استراتيجياً لماراثون أبوظبي برعاية أدنوك

أبوظبي في 8 يوليو/وام/ وقع مجلس أبوظبي الرياضي شراكة استراتيجية مع شركة "اسيكس" العالمية، لتكون الشريك الرسمي للملابس الرياضية لماراثون أبوظبي برعاية أدنوك.

تم توقيع الشراكة في متجر "اسيكس" بمركز غاليريا جزيرة المارية في أبوظبي، بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى الدولة، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة طلال الهاشمي، مدير تنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس، وخالد الحوسني نائب الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال بالإنابة في أدنوك، وسيجي هوري، المدير العام لشركة "اسيكس" أريبيا.

وستتولى "اسيكس" دعم ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك من خلال توفير الملابس الرياضية الرسمية للمشاركين، إلى جانب إشراك نخبة من الرياضيين وسفراء العلامة التجارية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية وبرامج تفاعلية وحملات تسويقية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مصاحبة يوم السباق، وتعزيز الهوية البصرية للحدث، والمشاركة في قرية الماراثون.

وأكد الجانبان أن الشراكة تعكس رؤية مستقبلية مشتركة لتعزيز التعاون بين مجلس أبوظبي الرياضي و"اسيكس" بما يدعم جهود أبوظبي في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجالات الرياضة والصحة وجودة الحياة، من خلال استضافة وتنظيم فعاليات رياضية رائدة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.

ولا يقتصر التعاون بين الطرفين على ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك فحسب، بل يمتد لاستكشاف فرص جديدة لإطلاق مبادرات وبرامج مستقبلية في مجالات الرياضة والصحة والمشاركة المجتمعية في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مجتمع أكثر نشاطاً وصحة واستدامة، وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

يذكر أن ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك حقق منذ انطلاقته عام 2018، نمواً متسارعاً في أعداد المشاركين، باستقطاب أكثر من 10 آلاف عدّاء في نسخته الأولى، ثم 16 ألف مشارك في النسخة الثانية عام 2019، بينما أقيمت النسخة الثالثة عام 2021 إثر تأجيلها بسبب جائحة «كوفيد-19»، وشهدت مشاركة نحو 12 ألف عدّاء وعداءة في ظل الإجراءات الاحترازية، ثم بلغ العدد 20 ألفاً في عام 2022، وارتفع إلى نحو 25 ألفا عام 2023، وصولا إلى النسخة السادسة عام 2024، والتي استقطبت 33 ألف مشارك يمثلون أكثر من 150 جنسية، فيما سجلت النسخة السابعة (2025) مشاركة تجاوزت 37 ألف عدّاء وعداءة.