أكاديمية الشارقة للنقل البحري و"سيماستر" الملاحية يتعاونان لتطوير الكفاءات الوطنية

الشارقة في 8 يوليو /وام/ وقّعت أكاديمية الشارقة للنقل البحري، اليوم، مذكرة تفاهم مع مجموعة سيماستر الملاحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب البحري وتطوير الكفاءات الوطنية وتوسيع فرص التدريب العملي للطلبة بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات القطاع البحري.

وقع المذكرة الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير الأكاديمية، ورامي راشد، مدير المجموعة.

وأكد الدكتور الزعابي، أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الأكاديمية على توفير بيئات تدريبية نوعية تُمكّن الطلبة من اكتساب الخبرات العملية والمعارف المهنية اللازمة بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والإسهام في دعم نمو القطاع البحري في دولة الإمارات.

من جانبه أشار رامي راشد، إلى أهمية الاستثمار في تنمية الكفاءات البحرية وتأهيل الجيل القادم من المتخصصين بما يدعم استدامة القطاع البحري ويعزز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين.

وسيتعاون الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، في توفير فرص التدريب العملي لطلبة الأكاديمية في إدارات وأقسام مجموعة سيماستر الملاحية والشركات التابعة لها، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والدراسات المتخصصة وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل والحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية ذات الصلة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وتشمل المذكرة التعاون في مجال التدريب البحري المهني من خلال توفير برامج ودورات متخصصة للكوادر البحرية، إضافة إلى دراسة فرص التعاون المستقبلية التي تسهم في تطوير المهارات المهنية ورفع مستوى الأداء في القطاع البحري.