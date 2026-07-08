المكتب الإعلامي لحكومة دبي يُطلِق سلسلة "الإحاطات الإعلامية الدولية"

دبي في 8 يوليو/ وام / أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة "الإحاطات الإعلامية الدولية"، وهي سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي تجمع نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الدوليّة مع كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاعات الحيوية في دبي.

وتهدف السلسلة إلى إتاحة مساحة للحوار المباشر مع وسائل الإعلام العالمية الرائدة حول الرؤى والسياسات والمبادرات التي تقود مسيرة التنمية في دبي، وتشكّل ملامح مستقبلها، وتمكين الإعلام الدولي من الاطلاع عن قرب على التوجهات الإستراتيجية التي تلعب الدور الرئيسي في مسيرة التطوير في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: تأتي سلسلة "الإحاطات الإعلامية الدولية" انطلاقاً من حرصنا على بناء حوار إعلامي نوعي يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها دبي، ويمنح وسائل الإعلام العالمية فهماً أعمق للرؤى والإستراتيجيات التي تقف وراء إنجازات الإمارة المتواصلة كما تهدف هذه السلسلة إلى خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي لفهم رؤى وإستراتيجيات دبي للمستقبل.

وأضافت معاليها: توفّر السلسلة منصّة مباشرة للتواصل مع صنّاع القرار وقادة القطاعات، بما يتيح للإعلام الدولي الوصول إلى المعلومات الدقيقة والحصول على فهم أوسع للسياسات التي تقود مسيرة التنمية في دبي وترسّخ ريادتها العالمية في مختلف المجالات.

واستضافت الجلسة الحوارية الأولى من هذه السلسلة حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي؛ حيث التقى بممثلي وسائل الإعلام الدولية في حوار مباشر تناول التحولات التي تشهدها أسواق المال في دبي، والاستراتيجيات التي تدعم ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي.

وخلال الجلسة، استعرض حامد علي أداء كلٍّ من سوق دبي المالي، السوق الرئيسي لتداول الأسهم في الإمارة، وبورصة ناسداك دبي، البورصة الدولية المتخصصة في الإدراجات الدولية وأدوات الدخل الثابت، بوصفهما بورصتين مستقلَّتين تخدم كل منهما شريحة مختلفة من جهات الإصدار.

وكشف حامد علي عن نمو استثنائي في أداء سوق دبي المالي؛ حيث بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز التريليون درهم، مسجلةً نمواً استثنائياً بنسبة 191% منذ عام 2020، مدعومةً بنمو المؤشر العام للسوق بنسبة 17.2% في عام 2025، وسط معدلات سيولة قوية تجاوز فيها متوسط قيمة التداول اليومي حاجز المليار درهم. كما نجحت الاكتتابات العامة عبر سوق دبي المالي في جمع 47 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية من خلال 12 اكتتاباً عاماً، مستقطبةً طلبات مستثمرين بلغت 1.3 تريليون درهم. وانعكست هذه الجاذبية في انضمام 465 ألف مستثمر جديد إلى سوق دبي المالي خلال السنوات الأربع الماضية.

وتعزيزاً لبيئة الاستثمار الخاصة وسوق رأس المال، سلّط الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي الضوء على منصة "Arena" التابعة للسوق لجمع رؤوس الأموال، والمصممة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسريعة النمو، وتوفير السيولة للمستثمرين في الشركات الخاصة، فضلاً عن ربط الشركات المصدرة بقاعدة مستثمري سوق دبي المالي التي تضم أكثر من 1.2 مليون مستثمر، بما يدعم نمو الشركات الواعدة ويهيئ البيئة لنشوء شركات اليونيكورن "Unicorns" مستقبلاً.

وعلى صعيد بورصة ناسداك دبي، أوضح حامد علي أن برنامج الصكوك الحكومية للأفراد، المدرج في البورصة، سجل إقبالاً استثنائياً من المستثمرين الأفراد؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 أضعاف حجم الإصدار لتبلغ 445 مليون درهم، وهو ما دفع إلى رفع حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم استجابةً لقوة الطلب. كما سجّلت بورصة ناسداك دبي 33 إدراجاً جديداً لأدوات الدخل الثابت منذ بداية عام 2026 بقيمة بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، حيث شكلت الإصدارات الدولية 40% من هذه الإدراجات.

وبلغت القيمة الإجمالية الحالية للصكوك المدرجة والقائمة في بورصة ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يرسخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً لأسواق الصكوك وأدوات الدين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء سوق رأس مال أكثر تطوراً وحيوية وسهولة في الوصول. وتركيزنا ينصب على تحقيق قيمة مستدامة من خلال استقطاب جهات إصدار نوعية، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الثقة بالشفافية والابتكار والانضباط في التنفيذ. ولا نقيس نجاحنا بإنجازات آنية، بل بقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة عاماً بعد عام.

من جانبها، قالت هند فكري، مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الإستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تعكس هذه السلسلة التزامنا بتعزيز قنوات التواصل البنّاء مع المؤسسات الإعلامية الدولية، وإتاحة الفرصة أمامها للتعرّف على أولويات العمل في دبي من مصادرها الأساسية، وذلك عبر حوارات غنيّة بالمعلومات مع صنّاع القرار والمسؤولين عن مختلف القطاعات الحيوية.

ومن المقرر أن تتواصل سلسلة "الإحاطات الإعلامية الدولية" على مدار العام، لتتناول مجموعة من الملفات والقطاعات الإستراتيجية في دبي، ضمن جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الدولية، وتقديم صورة أكثر عمقاً وشمولاً عن تجربة دبي التنموية ورؤيتها المستقبلية.