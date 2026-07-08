سعيد الهاجري: الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والنمو

أبوظبي في 8 يوليو/ وام / أكد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والنمو، مستندة إلى اقتصاد يتمتع بالمرونة والاستقرار والقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وقال معاليه إن اقتصاد دولة الإمارات يواصل مسيرة نموه وازدهاره رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مؤكداً ما يتمتع به من قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات واستقرار راسخ، بفضل أسس تاريخية صلبة، وشبكة علاقات دولية واسعة، وعمق مؤسسي، وقدرة على الاستجابة السريعة لمتغيرات الأسواق، بما مكّن الدولة من تجاوز تداعيات التحولات الجيوسياسية والخروج منها أكثر قوة وصلابة.

وأشار معاليه إلى أن هذه القوة تنعكس في مؤشرات الاستثمار الأجنبي، حيث حافظت 98% من الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات على استقرارها خلال الأشهر الماضية، بما يعكس الثقة الراسخة في الاقتصاد الوطني ومؤسساته ورؤيته طويلة الأمد.

وأضاف أن القطاعات غير النفطية شكلت نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2025، في مؤشر يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذا الأداء يرتكز على بنية تحتية عالمية المستوى، ومؤسسات مالية موثوقة، وقدرات متقدمة في مجالي الخدمات اللوجستية والطاقة.

وأوضح معاليه أن قيمة الأصول السيادية للدولة تبلغ نحو 2.49 تريليون دولار أمريكي، كما أبرمت دولة الإمارات 37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، الأمر الذي عزز مكانتها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال والتجارة والمواهب، ورسخ تصدرها لقائمة أكثر بيئات الأعمال تنافسية على مستوى العالم.

وأكد أن تطلعات دولة الإمارات لا تقتصر على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، بل تستهدف تسريع وتيرة الإنجازات من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية الرقمية، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو ويعزز فرص الأجيال القادمة.

وأشار معالي سعيد الهاجري إلى أن دولة الإمارات تحتضن اليوم أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل ضمن مجتمع متنوع، يسهم في بناء اقتصاد حيوي مترابط عالمياً، ويعزز مكانة الدولة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

ودعا معاليه المستثمرين والشركات والشركاء من مختلف أنحاء العالم إلى المساهمة في المرحلة الجديدة من مسيرة النمو والازدهار في دولة الإمارات، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها في القطاعات سريعة النمو، والأسواق العالمية، وإحدى أكثر بيئات الأعمال استقراراً وتنافسية على مستوى العالم.