نيابة دبي تحتفي بتخريج 30 منتسباً ضمن برنامج قيادات النيابة العامة

دبي في 8 يوليو/ وام / احتفت النيابة العامة بدبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتخريج 30 منتسباً من القيادات ومديري الإدارات ضمن "برنامج قيادات النيابة العامة على خطى محمد بن راشد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية" في خطوة تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة العمل الحكومي ومواكبة التحولات المستقبلية عبر توظيف أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية في صناعة القرار.

وشهد الحفل الذي أقيم في مقر النيابة العامة حضور معالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي وسعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات من الجانبين.

وامتد البرنامج ثلاثة أشهر وشكل مبادرة تنفيذية متخصصة تجاوزت مفهوم التدريب التقليدي إذ استند إلى نموذج "طريق القيادة على خطى محمد بن راشد" المستوحى من نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ودمج بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية لرفع كفاءة القيادات وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

وأكد معالي المستشار عصام الحميدان أن البرنامج يجسد حرص النيابة العامة بدبي على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد قيادات الصف الثاني وفق أحدث أساليب القيادة بما يعزز جاهزيتها لتحمل المسؤوليات المستقبلية وقيادة العمل بكفاءة وابتكار دعماً لمسيرة التميز الحكومي والمنظومة القضائية.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري أن الاستثمار في القيادات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لبناء حكومات أكثر جاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس رؤية الكلية في تصميم برامج تنفيذية متخصصة تجمع بين الفكر القيادي والتطبيق العملي وتواكب التحولات المتسارعة في الإدارة الحكومية.

وتضمن البرنامج خمسة محاور رئيسية شملت القيادة الرقمية والقيم القيادية والتخطيط الإستراتيجي والتعلم المستمر وتنمية الذكاء العاطفي وإدارة الضغوط، كما اشتمل على جلسات تدريب فردية ومخيم قيادة ميداني ومشروع تطبيقي مبتكر بعنوان “الندجثون” لتطوير حلول حكومية عالية الأثر بالاعتماد على العلوم السلوكية والتفكير التصميمي وأدوات الذكاء الاصطناعي.