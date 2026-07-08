شراكة مالية بين الشارقة وبنك المشرق تحقق 52 مليون معاملة ونسبة نجاح تتجاوز 99%

الشارقة في 8 يوليو/ وام / أكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الشراكة الإستراتيجية مع بنك المشرق - منصة "نيو باي" تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع المصرفي وأسهمت في تطوير حلول مالية مبتكرة عززت كفاءة منظومة التحصيل الحكومي ووفرت خدمات رقمية متقدمة تلبي تطلعات حكومة الشارقة وتواكب مستهدفاتها في التحول الرقمي.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي بمناسبة مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على الشراكة الإستراتيجية التي جمعت الجانبين : ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها نموذجاً للتعاون القائم على الابتكار والثقة والعمل المشترك حيث نجحنا معاً في تطوير حلول نوعية استبقت متطلبات المستقبل ورسخت أفضل الممارسات في إدارة المدفوعات الحكومية وسنواصل العمل مع بنك المشرق -منصة "نيو باي" على تطوير حلول مالية أكثر ذكاءً ومرونة بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم منظومة التحول الرقمي ويسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأظهرت النتائج التي استعرضها الجانبان بهذه المناسبة حجم الأثر الذي حققته هذه الشراكة حيث تجاوز عدد المعاملات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع 52 مليون معاملة فيما تجاوز عدد العمليات المنفذة عبر المحافظ الرقمية العالمية 10 ملايين معاملة مع تحقيق نسبة نجاح للعمليات تجاوزت 99% بما يعكس موثوقية وكفاءة المنظومة المالية الرقمية.

من جانبه قال فيبهور ماهندرا المدير التنفيذي لشركة نيوباي للمدفوعات الرقمية إن شراكتنا مع دائرة المالية المركزية بالشارقة شكلت نموذجًا رائدًا للتعاون في تطوير منظومة المدفوعات الحكومية الرقمية حيث ارتكزت على رؤية مشتركة تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات المالية لتقديم حلول دفع مبتكرة آمنة وذات كفاءة عالية بما يدعم توجهات حكومة الشارقة في التحول الرقمي والتميز الحكومي.

وأضاف : أسهم هذا التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات النوعية من أبرزها تبني أحدث تقنيات المدفوعات الرقمية وتطوير حلول متقدمة لأجهزة الدفع وتعزيز منظومة التسويات البنكية والاسترداد المالي بما وفر تجربة دفع سلسة وموثوقة للجهات الحكومية والمتعاملين وحقق مستويات استثنائية من الكفاءة التشغيلية والموثوقية.

واستعرض الجانبان عدداً من الإنجازات الريادية التي تحققت بفضل هذه الشراكة كان من أبرزها ريادة دائرة المالية المركزية بالشارقة في تطبيق المحافظ الرقمية العالمية الثلاثة واعتماد أحدث حلول أجهزة الدفع المتنقلة "MPOS" منذ عام 2017 إلى جانب توفير أقل نسبة رسوم بنكية للمعاملات الحكومية في خطوة تعكس نجاح التعاون المستمر بين الجانبين في تقديم حلول مالية مبتكرة للجهات الحكومية والمتعاملين.