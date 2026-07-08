وفد دائرة القضاء في أبوظبي ومدعي عام كازاخستان يبحثان تعزيز التعاون القضائي

أستانا في 8 يوليو/ وام / بحث وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، خلال لقاء في أسنانا مع معالي بيريك أصيلوف، المدعي العام لجمهورية كازاخستان، سبل تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بتوظيف التقنيات الذكية لتطوير المنظومة القضائية.

​وأكد المستشار يوسف العبري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الشراكات الإستراتيجية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لدى مختلف السلطات القضائية، بما يسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي لمنظومة العدالة.

​واطلع وفد دائرة القضاء، خلال الزيارة على الأنظمة التقنية المعتمدة لدى النيابة العامة في جمهورية كازاخستان، والتي تشمل النظام الرقمي الجزائي وحزمة الخدمات الرقمية المتكاملة لإدارة المهام بكفاءة عالية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة المستخدمة في تحقيقات النيابة العامة.

وتعرف الوفد على منظومة الربط الإلكتروني المعتمدة في عمليات التنفيذ، والتي تضمن سرعة تبادل المعلومات وتكامل الإجراءات.

​​وضم وفد دائرة القضاء، سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والعميد فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وعبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي.

​وفي سياق متصل، تضمنت جولة الوفد القضائي زيارة إلى وزارة العدل الكازاخستانية، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات العدلية التي تتبناها الوزارة، وبحث سبل الاستفادة من الحلول والتطبيقات المبتكرة بما يخدم تطوير الخدمات القضائية والعدلية.