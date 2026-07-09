كوبرنيكوس: غرب أوروبا يسجل أكثر شهور يونيو حرارة على الإطلاق

بروكسل في 9 يوليو/ وام/ أعلنت خدمة كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن غرب أوروبا شهد أكثر شهور يونيو حرارة على الإطلاق، وذلك بعد أن سجلت موجة حر شديدة في نهاية الشهر أعلى درجات حرارة وتسببت في اضطراب إمدادات الكهرباء وتعليق الدراسة.

وأوضحت كوبرنيكوس، في نشرتها الشهرية اليوم الخميس، أن شهر يونيو الماضي كان ثاني أكثر شهور يونيو حرارة على مستوى العالم، إذ شهد الكوكب أعلى درجات ​حرارة لسطح البحر خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل البيانات.

وأضافت أن متوسط درجة الحرارة في غرب أوروبا الشهر الماضي بلغ 20.74 درجة مئوية، أي أعلى بأكثر من ثلاث درجات مئوية عن متوسط درجة الحرارة لشهر يونيو بين عامي 1991-2020.

من جانبها قالت سامانثا بورجيس المسؤولة الإستراتيجية في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة الأمد، إن ⁠شهر يونيو 2026 أبرز مدى عمق التغير الذي يشهده ​المناخ، ما أدى إلى موجات حر تتزايد شدتها، ⁠ومحيط دافئ باستمرار، ومخاطر متزايدة على السكان والنظم البيئية والبنية التحتية في أنحاء أوروبا وخارجها.

وكانت ⁠السلطات الوطنية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، أبلغت عن أكثر من 4700 حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال ⁠موجة الحر التي حدثت في يونيو، فيما تسببت الحرارة الشديدة في تأجيج حرائق غابات ⁠في ايبيريا وفرنسا وتفاقم ​ظروف الجفاف.

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