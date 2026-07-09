تعاون بين"تريندز جلوبال" والمركز الأوروبي الخليجي للمعلومات لتعزيز البحث العلمي

روما في 9 يوليو/ وام/ وقّع "تريندز جلوبال" والمركز الأوروبي الخليجي للمعلومات "EGIC"، مذكرة تفاهم للتعاون البحثي في العاصمة الإيطالية روما، لتدشين شراكة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البحث العلمي، وتطوير التحليل الإستراتيجي، وترسيخ الحوار المعرفي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك في خطوة لتعزيز حضوره البحثي في أوروبا.

وجاء توقيع المذكرة على هامش حلقة نقاشية مشتركة نظمها "تريندز جلوبال" عبر مكتبه الافتراضي في إيطاليا، واستعرض خلالها الجانبان آفاق التعاون البحثي، ودور مراكز الفكر في استشراف المستقبل وتحليل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، إلى جانب أهمية بناء شراكات معرفية مستدامة قادرة على إنتاج رؤى علمية تدعم صناع القرار وتواكب المتغيرات العالمية.

وقّع مذكرة التفاهم عن "تريندز جلوبال"، الباحث الرئيسي عوض البريكي، المدير العام، فيما وقّعها عن المركز الأوروبي الخليجي للمعلومات "EGIC" ماثيو روبنسون، مدير المركز.

وتؤسس الاتفاقية لشراكة إستراتيجية بين المؤسستين اللتين تتشاركان الالتزام بتعزيز البحوث الإستراتيجية ، والتحليل ، والتفاعل المعرفي، حيث تشمل مجالات التعاون تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الباحثين والخبرات، وإعداد الدراسات الإستراتيجية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات الأكاديمية، وإطلاق حوارات سياساتية متخصصة، بما يعزز التواصل بين الخبراء والمؤسسات الفكرية في أوروبا ودول الخليج.

وتسعى المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون العلمي، وإنتاج بحوث تستند إلى الأدلة والبيانات الدقيقة، بما يسهم في تقديم رؤى عملية لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز جسور التعاون الفكري بين أوروبا والمنطقة الخليجية.

وأكد الباحث الرئيسي عوض البريكي، أن التعاون مع المركز الأوروبي الخليجي للمعلومات يشكل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية "تريندز" الهادفة إلى توسيع شبكة الشراكات الدولية مع أبرز مراكز الفكر العالمية.

وأوضح أن الحوار الذي جمع المؤسستين عكس أهمية توظيف المعرفة العلمية في قراءة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير مشاريع بحثية مشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات.

من جانبه أكد ماثيو روبنسون، أن المذكرة تعكس رؤية مشتركة تؤمن بالدور المحوري للبحث العلمي والتحليل الإستراتيجي في فهم التحولات الدولية

وقال إن العمل المشترك بين المؤسستين سيسهم في بناء جسور معرفية وفكرية متينة ومستدامة بين مراكز الفكر في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع نطاق تبادل الرؤى والخبرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الحوار البناء، ويدعم إنتاج المعرفة، ويسهم في تطوير سياسات أكثر فاعلية واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.