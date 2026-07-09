عمار بن حميد يدشن باقة "بيت عامر 2" ويكرّم شركاء نجاحها

عجمان في 9 يوليو/ وام/ دشّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، باقة "بيت عامر 2"، التي أنجزتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالتعاون مع شركائها، ضمن رحلة رقمية موحدة تتيح إنجاز خدمات بناء مسكن الأسرة الإماراتية بصفر زيارات.

حضر التدشين، سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من المسؤولين والشركاء الإستراتيجيين وممثلي الجهات الحكومية.

وأكد سموه أن تطوير الخدمات الحكومية وفق منظومة متكاملة يعكس رؤية حكومة عجمان في الارتقاء بجودة الحياة، وتقديم خدمات استباقية تتمحور حول رفاهية الأسرة، مشيراً إلى أن نجاح باقة "بيت عامر" يجسد أهمية التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين لتبسيط الإجراءات، وتوفير تجربة رقمية موحدة تختصر الوقت والجهد على الأسر الإماراتية في رحلة بناء المسكن.

وثمن سموه جهود العاملين على تطوير باقة "بيت عامر"، لافتا إلى أن الجميع يعمل يدًا بيد لتبسيط رحلة بناء المسكن، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة للأسر الإماراتية، ويعكس توجهات حكومة عجمان في التحول الرقمي والابتكار.

من جانبه، أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، أن "بيت عامر 2" تمثل باقة رقمية متكاملة لبناء منزل الأسرة الإماراتية، طُورت بالشراكة مع الجهات المعنية لتوحيد الخدمات الحكومية وربطها ضمن رحلة واحدة تتمحور حول المتعامل.

وأوضح أن رحلة المتعامل تبدأ بالحصول على رخصة البناء بعد اعتماد المخططات الفنية واستكمال الموافقات وإصدار شهادات عدم الممانعة من الجهات المختصة، ثم ينتقل المتعامل تلقائياً إلى مرحلة طلب توصيل خدمات الكهرباء والمياه من دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة.

وأضاف أن الجهات المعنية تباشر استباقياً إجراءات توفير البنية التحتية اللازمة، مع منح المتعامل مهلة تصل إلى 120 يوماً لسداد رسوم التوصيل، بما يعزز سهولة الإجراءات ويختصر مراحل رحلة بناء المسكن.

من جهتها قدمت هند سالم مطر الشامسي، مدير إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة، شرحًا مفصلاً لسموه عن الباقة التي حققت صفر زيارة، وتقديم من خلال منصة واحدة، وتمكنت من تقليص زمن إنجاز المعاملات لـ50 %، وبلغت نسبة خفض الحقول لـ 70%، فيما حقق خفض عدد الإجراءات ما نسبته 80%.

وشهد التدشين، تكريم سمو ولي عهد عجمان شركاء دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تقديراً لدورهم في تطوير وإنجاح باقة "بيت عامر"، بجانب تكريم مجلس الوزراء، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة إي آند (اتصالات)، وشركة عجمان للصرف الصحي.

ويأتي التكريم تقديراً لإسهامات الشركاء في تحقيق التكامل بين الخدمات الحكومية، وتقديم نموذج متطور يسهل رحلة بناء منزل الأسرة الإماراتية ويرتقي بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين.