علي النعيمي يلتقي رئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب الإندونيسي

جاكرتا في 9 يوليو/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة مروان داسوبانغ، رئيس لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية وتمكين المرأة وحماية الطفل وإدارة الكوارث في مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة جاكرتا، بحضور سعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، والتأكيد على أهمية دور البرلمانات، من خلال اختصاصات لجانها ونشاطها الدبلوماسي، في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا تتشاركان نهجاً راسخاً يقوم على الاعتدال واحترام التنوع، مشيراً إلى أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار والتفاهم المتبادل، وترسيخ الخطاب المعتدل الذي يعزز قيم التسامح والتعايش، ويرسخ الوعي المجتمعي.

من جانبه، أكد سعادة مروان داسوبانغ، حرص مجلس النواب الإندونيسي على مواصلة تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، لا سيما بين اللجان البرلمانية المختصة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.