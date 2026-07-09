عجمان في 9 يوليو/ وام/ أطلقت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، مجلس الحرفيين في إمارة عجمان، في مبادرة نوعية تهدف إلى صون الحرف الإماراتية التقليدية وتعزيز استدامتها بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية والتراث الثقافي لدولة الإمارات، وذلك عبر توفير منصة متخصصة لتمكين الحرفيين، ودعم استدامة الصناعات الحرفية والإبداعية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً للإبداع والصناعات الثقافية.

ويأتي إطلاق المجلس انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، التي تولي الاقتصاد الإبداعي وتمكين الكفاءات الوطنية والحفاظ على الهوية الثقافية أهميةً إستراتيجية، إذ يركّز على دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن إطلاق مجلس الحرفيين يمثل خطوة إستراتيجية ضمن جهود الدائرة للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي باعتباره أحد أهم مقومات الهوية الوطنية، وترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في صون التراث وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال إن الدائرة تؤمن بأن الحرفيين شركاء في صناعة المستقبل، وأن تمكينهم ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإبداعي، ويسهم في تحويل الحرف التقليدية إلى منتجات مستدامة تعبر عن أصالة المجتمع الإماراتي وتواكب متطلبات العصر، لذا سيعمل المجلس على بناء منظومة متكاملة تجمع الحرفيين والمصممين ورواد الأعمال والمؤسسات الثقافية؛ لتبادل الخبرات، وتطوير المهارات، سعياً إلى المحافظة على الموروث الإماراتي وإعادة تقديمه بأساليب مبتكرة، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً للإبداع والصناعات الثقافية.

من جانبها أوضحت مريم الكتبي مدير مكتب مدير عام الدائرة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/، أن مجلس الحرفيين يهدف إلى تحقيق مجموعة من الإستراتيجيات التي تشمل الحفاظ على الحرف الإماراتية التقليدية وتوثيقها، وتشجيع تطوير منتجات حرفية مستوحاة من التراث بروح عصرية، والإسهام في تنمية الاقتصاد الإبداعي في إمارة عجمان.

وأضافت أنه يسعى إلى دعم الحرفيين ورواد الأعمال عبر برامج نوعية للتدريب والتأهيل، وورش عمل متخصصة، ومعارض ومبادرات ثقافية تبرز المواهب المحلية، إضافة إلى توفير فرص التسويق والترويج محلياً وعالمياً، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية والإبداعية، وصولاً إلى رفع تنافسية المنتجات الحرفية الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال في قطاع الصناعات الثقافية.

ويستند المجلس إلى رؤية طموحة تتمثّل في أن يكون منصة رائدة لدعم وتمكين الحرفيين، والمحافظة على التراث الحرفي الإماراتي، وتعزيز حضوره محلياً ودولياً من خلال الابتكار والشراكات النوعية، ما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للحرف التقليدية.

ويستهدف المجلس شريحةً واسعةً تضم الحرفيِّين الإماراتيين، والشباب المهتمين بالحرف التقليدية، والمصممين، ورواد الأعمال في القطاع الإبداعي وأصحاب الهمم من ذوي المواهب والمهارات الحرفية والإبداعية، إضافةً إلى الجهات الثقافية والتراثية والزوار، ومن شأن ذلك توطيد أواصر التعاون بين مختلف الأطراف المعنية لتطوير قطاع الحرف التراثية وإبراز مكانته كأحد روافد التنمية الثقافية والاقتصادية في الإمارة.

ويولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين أصحاب الهمم من خلال توفير فرص للمشاركة في البرامج التدريبية والورش والمعارض، وإتاحة إبراز إبداعاتهم ومنتجاتهم الحرفية، بما يعكس نهج إمارة عجمان في ترسيخ قيم الدمج المجتمعي وتمكين جميع فئات المجتمع للمساهمة في التنمية المستدامة.

ويجسد إطلاق المجلس توجّه عجمان نحو الاستثمار في الهوية الثقافية بوصفها ركيزة للتنمية من خلال تمكين المواهب الوطنية، وتشجيع الابتكار في الصناعات الحرفية، وتعزيز مساهمة القطاع الثقافي في تنويع الاقتصاد المحلي، بما يرسخ مكانة الإمارة على خارطة السياحة الثقافية والإبداعية.