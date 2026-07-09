بروكسل في 9 يوليو/ وام/ وافق البرلمان الأوروبي على الاتفاق التجاري المحدث بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك، بأغلبية 479 صوتًا مقابل 119 وامتناع 65 نائبًا، ممهدًا الطريق لاعتماده رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأكد النواب الأوروبيون، أن الاتفاق سيوفر فرصًا أكبر لقطاع الصناعات الغذائية والزراعية، من خلال خفض الرسوم الجمركية على عدد أكبر من المنتجات، مشيرين إلى أن التكامل بين القطاعين الزراعيين في الجانبين جعل الاتفاق أقل إثارة للجدل مقارنة باتفاق "ميركوسور".

وأعرب البرلمان عن أسفه لغياب فصل خاص بالطاقة في الاتفاق، داعيا إلى تعزيز الالتزامات البيئية وجعل اتفاق باريس للمناخ جزءًا أساسيًا من المعاهدة خلال مراجعتها المقبلة.

ومن المنتظر أن يقر سفراء دول الاتحاد الاتفاق يوم الجمعة، على أن يمنحه وزراء الاتحاد الموافقة النهائية خلال اجتماع وزراء الشؤون الأوروبية للدول الـ27 في 14 يوليو الجاري.