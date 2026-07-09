طالبان من "أمريكية رأس الخيمة" يفوزان بجائزة عالمية لتقنية المعلومات

شنجن - الصين في 9 يوليو/ وام/ فاز طالبان من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، بالجائزة الثانية في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات لعام 2025–2026، التي أقيمت في مدينة شنجن الصينية، وسط منافسة مع نخبة من أبرز فرق الابتكار الطلابية من مختلف أنحاء العالم.

وشارك الطالبان بمنصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعلّم اللغة الصينية "الماندرين" صُممت خصيصاً للناطقين بالعربية، فقد طورا التطبيق الذي يحمل اسم "لينغهوا".

وكان التطبيق قد فاز سابقاً بالمركز الأول في المسابقة الإقليمية قبل تأهله إلى النهائيات العالمية، وتعد مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات من أكبر مسابقات التكنولوجيا الطلابية على مستوى العالم.

وجرى تطوير "لينغهوا" استجابة للطلب المتزايد على تعلم اللغة الصينية "الماندرين" في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، وعلى خلاف منصات التعلم التقليدية، تتيح منصة لينغهوا للمتعلمين دراسة اللغة مباشرة من خلال اللغة العربية، مما يجعل تجربة التعلم أكثر سهولة وارتباطاً بالبيئة الثقافية للمستخدمين، وتضم المنصة معلماً افتراضياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على ممارسة المحادثات وتحسين مهارات النطق وبناء الثقة أثناء التعلم.

وتم تطوير المنصة على يد زها فاروق طالبة في تخصص الاتصال الجماهيري، وحازم أنور طالب في تخصص هندسة الحاسوب، وذلك تحت إشراف الدكتورة خلود سلامه العميد المشارك لكلية الهندسة والحوسبة، والأستاذ المشارك في علوم الحاسوب في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وقال البروفيسور بسام علم الدين رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، إن هذا الإنجاز المتميز يعكس النهج الذي تتبناه الجامعة التي تشجع طلبتها على إيجاد حلول للتحديات الواقعية من خلال الإبداع والتعاون والتكنولوجيا.

وأضاف أن زها وحازم أثبتا أن الطلبة المنتميين إلى تخصصات مختلفة قادرون عند العمل معاً على ابتكار حلول ذات أثر اجتماعي ملموس، معربا عن فخر الجامعة بتمثيلهما المشرف لكل من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.

وصُممت المنصة لتلبية احتياجات طلبة المدارس والمعلمين والمتعلمين المستقلين على حد سواء، إذ تجمع بين الدروس التفاعلية ومسارات التعلم المخصصة وأدوات إدارة الفصول الدراسية، بما يوفر تجربة تعليمية تفاعلية.

وقد أظهرت التجارب الأولية داخل الفصول الدراسية في دولة الإمارات مستوى عالياً من تفاعل الطلبة، إلى جانب ملاحظات إيجابية من المعلمين، مما يبرز إمكانات المنصة في دعم تعليم اللغة الصينية "الماندرين" على مستوى الدولة.

وتعد مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات من أكبر مسابقات التكنولوجيا الطلابية في العالم، حيث تستقطب أكثر من 220 ألف طالب وعضو هيئة تدريس من أكثر من 2000 مؤسسة تعليمية في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وقد جمعت النهائيات العالمية لهذا العام 177 فريقاً من 49 دولة ومنطقة، استعرضت حلولاً مبتكرة لمعالجة تحديات واقعية.