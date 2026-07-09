العين في 9 يوليو/ وام / تواصلت اليوم فعاليات السباق التمهيدي الأول ضمن النسخة الثانية من مهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة بمنطقة العين، في منافسات سن الإيذاع على مدار 15 شوطا لمسافة 4 كلم، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون.

وافتتحت "روعة" لسعيد راشد بن سيف الشعالي المنافسات بإحراز لقب الشوط الأول، مسجلة 6:28:42 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثاني إلى "البدع" لجاسم مبارك بن محمد الوهيبي ب 6:16:28 دقيقة، وحققت "ملهمة"، لمحمد سالم بن ثعلوب الكتبي، لقب الشوط الثالث مسجلة 6:23:45 دقيقة، بينما فاز "موفق" لمبارك سلطان بن قران المنصوري، بلقب الشوط الرابع، مسجلا 6:23:32 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز "جبارة"، لمحمد حمد بن حميد علي المشايخي بلقب الشوط الخامس بـ 6:22:12 دقيقة، و"عذبة"، لجابر صالح محمد بن نصرة العامري بالشوط السادس مسجلة 6:27:08 دقيقة، و"الكايد"، ليوسف زويد بن برغش سالم الجحافي بالشوط السابع بزمن قدره 6:16:11 دقيقة، و"فرحة"، للبخيت جابر بن مسلم الجنيبي بالشوط الثامن بـ 6:21:24 دقيقة.

وتوجت "العنود"، للخرع محمد بن قرين العامري بلقب الشوط التاسع محققة 6:21:84 دقيقة، وأحرز "شاهين"، لراشد سعيد علي بن سرود لقب الشوط العاشر بزمن قدره 6:15:09 دقيقة، "أفضل توقيت"، وفاز "الظبي" لعبدالله ناصر بن هدوب العمري بالشوط الحادي عشر مسجلا 6:18:23 دقيقة، وحصدت "عوايد"، لراشد سعيد بن راشد النيادي لقب الشوط الثاني عشر بزمن قدره 6:26:04 دقيقة، و"موهوبا"، لسعيد مكتوم بن هموش الجنيبي لقب الشوط الثالث عشر، ب 6:16:19 دقيقة.

وتواصلت المنافسات بفوز "مليبة"، لسعيد جارالله بن بريك صميخ آل صميخ بالشوط الرابع عشر بزمن قدره 6:31:71 دقيقة، واختتم "الأصمعي"، لمحمد خلفان بوقفين النعيمي منافسات اليوم بإحراز لقب الشوط الخامس عشر، مسجلا 6:26:83 دقيقة.