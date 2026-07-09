الشارقة في 9 يوليو/ وام / اختتمت مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين معرضا فنيا بعنوان "أنامل تحكي" في المركز التجاري زيرو 6 بالشارقة مقدماً تجربة فنية جسدت تنوع المواهب وأساليب التعبير البصري لدى الأطفال وأتاحت للجمهور الاطلاع على إبداعاتهم في بيئة تفاعلية.

ضمّ المعرض أكثر من 30 عملاً فنياً تنوعت بين أعمال فردية وجماعية شكّلت نتاجاً للورش الفنية التي تقدمها المؤسسة للأطفال بإشراف نخبة من الفنانين المحليين وتوزعت الأعمال بين الرسم والتشكيل والمجسمات الخشبية والحرف إلى جانب أعمال وظفت تقنيات وأساليب فنية متنوعة منها الذكاء الاصطناعي والمكس ميديا وإعادة التدوير والخط العربي فضلاً عن أعمال استُلهمت من عالم المحيطات بما يعكس تنوع التجارب الفنية التي خاضها الأطفال خلال مشاركتهم في الورش.

وعكست الأعمال الفنية قدرة الأطفال على توظيف خيالهم ومعارفهم في إنتاج أعمال إبداعية استلهمت موضوعاتها من الطبيعة والبيئة والخيال وأبرزت حسهم الجمالي ومهاراتهم في التكوين والتعبير البصري مقدمةً رؤى فنية مبتكرة ومتنوعة تعكس مواهبهم وتطور مهاراتهم الإبداعية.

وقالت نورة الشامسي نائب مدير مؤسسة أطفال الشارقة أن معرض "أنامل تحكي" مثل مبادرة نوعية لتمكين الأطفال من التعبير عن مواهبهم الإبداعية وإبراز إنتاجهم الفني أمام أفراد المجتمع مشيرة إلى أن هذه التجارب أسهمت في صقل مهاراتهم وتنمية ثقتهم بأنفسهم وتحفيزهم على مواصلة الإبداع لافتة إلى أن المعرض شكل أيضا منصة مهمة لإبراز أعمال منتسبي أطفال الشارقة وتسليط الضوء على مواهبهم وإنجازاتهم الفنية بما يعكس ما اكتسبوه من مهارات وخبرات من خلال البرامج والورش المتخصصة التي تقدمها المؤسسة.

وأضافت أن عرض أعمال الأطفال في الفضاءات العامة يمنحهم شعوراً بالفخر والإنجاز ويعزز من حضورهم في المشهد الثقافي والفني مؤكدة أن المؤسسة تحرص على توفير بيئات إبداعية تتيح لهم فرص التعلم والتجريب وعرض نتاجهم الفني بما يسهم في بناء جيل مبدع قادر على التعبير عن أفكاره ورؤاه بأساليب فنية مبتكرة.